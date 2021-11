"No green pass", manifestanti davanti la sede del consiglio regionale, mentre il viminale programma la stretta sulle proteste (FOTO e VIDEO)

Nuova manifestazione del movimento 'Libera Piazza' di Genova, contro il green pass. Questa mattina una trentina di attivisti si sono dati appuntamento davanti alla sede del consiglio regionale in via Fieschi, dove è in corso la seduta.







L'obiettivo dei manifestanti sarebbe quello di incontrare il presidente della Regione Giovanni Toti, messo sotto scorta dopo le minacce delle ultime settimane.La protesta è stata finora abbastanza silenziosa, a eccezione di alcuni cori, durati pochi minuti. Sono stati esposti alcuni striscioni, tra cui uno in ricordo di Camilla Canepa, la diciottenne genovese morta in seguito alla somministrazione del vaccino Astrazeneca. Sulla sua morte c'è un'inchiesta della procura che dovrà accertare se effettivamente il vaccino sia stata la causa del decesso, ipotesi sostenuta dai periti della procura.La manifestazione di oggi arriva nelle ore in cui il viminale annuncia la stretta alle proteste che continuano da settimane in molte città italiane, soprattutto Trieste, Milano e Genova. Secondo la direttiva del ministro dell'interno Luciana Lamorgese, da questo sabato non si potrà manifestare per le vie dello shopping, dove si può creare disagio alla popolazione e ai commercianti. Manifestazioni vietate anche davanti a sedi di partito, sindacati e istituzioni. Si valuta anche l'obbligo di mascherina, anche per le manifestazioni all'aperto.