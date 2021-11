VPN mobile: cosa devi sapere

Cos'è una VPN?

Una rete privata virtuale (VPN) nasconde i dati internet che viaggiano da e verso il tuo dispositivo. Il software VPN vive sui tuoi dispositivi. Invia i tuoi dati in un formato criptato che è illeggibile per chiunque voglia intercettarli.

La crittografia è necessaria perché invii tonnellate di informazioni personali attraverso internet. Questi dati possono includere, ma non sono limitati a:

E-mail con contenuti altamente sensibili. Credenziali e messaggi dei social media. Informazioni bancarie come numeri di carte di credito e numeri di conto. Varie password.

Inoltre, ai dati sono allegati dettagli che possono rivelare informazioni più approfondite su di te. Questi possono essere l'ID unico del tuo dispositivo, la tua posizione fisica, e altro ancora.

Le VPN sono essenziali perché le connessioni internet possono essere facilmente intercettate da criminali informatici malintenzionati. Che tu stia usando connessioni wireless o cablate, i tuoi dati potrebbero essere visibili agli altri. Questo significa che anche il Wi-Fi protetto da password è un potenziale pericolo per te e le tue informazioni private.

Perché dovresti usare una VPN mobile

Al giorno d'oggi, gli smartphone tendono ad essere il dispositivo che usiamo per accedere ad internet, soprattutto quando siamo in movimento. Di conseguenza, vale la pena usare una VPN sul tuo telefono, così come sul tuo laptop o PC.

Ecco alcune delle protezioni di cui potrai godere se usi una VPN per il tuo smartphone:

Uso sicuro del Wi-Fi pubblico . Gli smartphone sono comunemente usati per accedere al Wi-Fi pubblico. Anche su una connessione protetta da password, sei visibile agli altri utenti della rete. Usare una VPN ti proteggerà con la crittografia e i dati resi anonimi.

Crittografia per i dati finanziari. Le applicazioni bancarie online sugli smartphone sono popolari, ma se le stai usando, allora stai inviando le tue informazioni finanziarie su internet. Gli acquisti online sono una minaccia simile quando usi app per lo shopping come Amazon e Groupon. Mentre queste app potrebbero usare le loro crittografie, una VPN può aiutare a garantire che nessuno rubi i tuoi dati.

Crittografia per i dati delle chat vocali e video. Tutte le tue chat su FaceTime di Apple, Skype, Google Hangouts, e anche le chiamate Wi-Fi possono potenzialmente avere "ascoltatori" indesiderati. La crittografia significa che nessun hacker remoto o altre organizzazioni saranno in grado di entrare e registrare le tue chat senza il tuo permesso.

Come usare la VPN per smartphone

Se stai cercando una VPN per Android o per un'altra marca di telefoni, vorrai sapere come usarla. Fortunatamente, i servizi VPN per smartphone sono semplici da usare e generalmente comportano quanto segue:

L'installazione di solito comporta il download di un'applicazione dall'App Store di iOS o dal Play Store di Google. Per iniziare con i servizi più affidabili, avrai bisogno di un abbonamento attivo a pagamento.

L'installazione è altrettanto semplice, con impostazioni predefinite eccellenti per l'utente medio. Assicurati solo di accedere al tuo account, poi la maggior parte delle app ti guiderà attraverso le basi.

Accendere la VPN è proprio come un interruttore della luce per molte app VPN mobili. Probabilmente sarai in grado di trovare questo situato proprio sulla schermata iniziale.

Il cambio di server può essere fatto manualmente se stai cercando di camuffare la tua posizione. Puoi sfogliare il menu e trovare facilmente il paese che desideri. Selezionate il paese e il gioco è fatto.

La configurazione avanzata potrebbe essere disponibile per gli utenti più attenti alla privacy. A seconda della tua VPN, potresti essere in grado di selezionare altri protocolli per il tuo metodo di crittografia. Anche la diagnostica e altre funzioni potrebbero essere presenti nella tua app. E una volta che hai imparato a usare l'app, assicurati di attivarla ogni volta che usi i dati.