Regione, il vice presidente Piana incontra l’ambasciatore del Bahrain Al Belooshi

Il vice presidente di Regione Liguria Alessandro Piana ha incontrato l’ambasciatore del Regno del Bahrain a Roma, Naser Mohamed Al Belooshi, al networking istituzionale organizzato a Genova da Liguria International. Presenti autorità istituzionali e rappresentanti del tessuto produttivo ed economico della Liguria.



“Al centro dell’incontro – spiega il vice presidente e assessore al Marketing Territoriale Alessandro Piana – le prospettive di collaborazione sul piano commerciale con particolare attenzione alle eccellenze del gusto, che sono la vera ricchezza della tradizione e del territorio, oltre alle nuove frontiere di cooperazione economica. Un’attenzione particolare è stata riservata alla tecnologia e all’ambito scientifico, ricordando anche la sperimentazione in campo agricolo per la riduzione delle emissioni e per il presidio ambientale”.