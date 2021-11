Richiesta dello Stato di emergenza post alluvione del 4 ottobre, approvato l'odg della Lega

“I nostri Comuni non possono più aspettare. L’assemblea legislativa della Liguria ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno della Lega affinché venga dichiarato al più presto dal Governo lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito la Liguria lo scorso 4 ottobre, con fenomeni particolarmente gravi in Val Bormida, Valle Erro, Valle Stura.

Inoltre, con questo documento, abbiamo chiesto che vengano stanziate risorse necessarie a coprire il 100% dei costi per gli interventi in somma urgenza e venga attivata una procedura analoga a quella attuata dopo le forti mareggiate del 2018. In quel caso, oltre alle somme necessarie a coprire gli interventi in somma urgenza e risarcire le imprese danneggiate, è stato previsto lo stanziamento di fondi strutturali per la messa in sicurezza del nostro territorio”.

Lo ha dichiarato il capogruppo regionale Stefano Mai (Lega).