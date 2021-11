Savona, il discorso di insediamento in consiglio di Marco Russo: "Si è accesa una speranza, una nuova voglia di far camminare questa città per le grandi sfide future"

"E' un onore per me assumere la carica di sindaco di Savona, un onore indossare questa fascia che rappresenta tutta la città, un onore prestare giuramento alla Costituzione, pietra fondante della nostra Repubblica democratica, un onore rappresentare la città medaglia d'oro alla Resistenza".

Così ha esordito nel suo primo discorso in consiglio comunale della sua era il sindaco di Savona Marco Russo che si è concentrato sull'importanza dei valori, della responsabilità, dell'astensionismo al voto e della disaffezione dei cittadini savonesi nei confronti del mondo politico.

"Una storia quella di Savona ricca di momenti alti, di una città che ha saputo essere protagonista ed interpretare le spinte più avanzate nelle diverse fasi della storia, quando è caduta ha saputo rialzarsi. Nel nostro piccolo ci inseriamo in questa storia e dobbiamo interpretare il nostro ruolo avendo davanti agli occhi gli esempi più elevati di chi ha saputo disegnare il futuro" ha proseguito il primo cittadino.

"Abbiamo l'onere di tenere alta la dignità delle cariche che ricopriamo, sforzandoci di tenere alto il tenore della dialettica politica e della discussione democratica, ho voluto soffermarmi su questi aspetti perché penso sia giusto sottolineare la solidità dei momenti istituzionali" continua Russo.

"Desidero ringraziare i tanti savonesi che mi hanno e ci hanno dato la loro fiducia, lo intendo come un voto di partecipazione e adesione, a Savona si è accesa una speranza, la principale spinta per il futuro, una nuova voglia di far camminare questa città per prepararla per le grandi sfide che la attendono. Una responsabilità che sento mia e sulla maggioranza che mi sostiene, la responsabilità di tenere viva questa speranza. Vogliamo portare avanti il progetto che abbiamo proposto e coinvolgere tutti i savonesi. La responsabilità coinvolge tutto il consiglio, per fare in modo che la dialettica politica e il confronto tra idee diverse non facciamo venire meno in Savona la fiducia" ha specificato Russo che ha presentato i membri della giunta che lo affiancheranno in questi 5 anni.

"Soltanto il 52% dei savonesi hanno votato per il consiglio comunale, al netto della visione e del Covid, non possiamo nasconderci che la distanza tra cittadini e politica si sta allargando sempre di più, che tutto ciò interroga ciascuno di noi, la democrazia non si autoalimenta, va promossa, è una pianta che va costantemente annaffiata" conclude il primo cittadino.