Sponsorizzazioni alle squadre di calcio, Vaccarezza (Lista Toti): "Grande veicolo di promozione, se Sansa non capisce ripetiamo"

"'Repetita iuvant' dicevano i latini e, probabilmente, avevano ragione da vendere. - dichiara Angelo Vaccarezza, capogruppo in Consiglio Regionale della Lista Toti Liguria - L'antico adagio calza a pennello anche per le avventate uscite del consigliere di minoranza Ferruccio Sansa che oggi ha ribadito (ancora!) la sua poco sensata contrarietà alla sponsorizzazione che Regione Liguria farà sulle maglie delle squadre professionistiche di calcio liguri. Sull'argomento ci eravamo già espressi come gruppo consiliare, consigliando al capo dell'opposizione di lasciar perdere una polemica tanto poco intelligente quanto sterile, ma il nostro appello a nulla è valso".



"Ferruccio Sansa, con ogni evidenza, si preoccupa perché è rimasto ai tempi in cui i suoi compagni di fede politica gestivano i denari pubblici elargendoli solo agli amici degli amici ma, ovviamente, non è questo il nostro caso, visto che stiamo provvedendo da anni a gestire con oculatezza i soldi dei cittadini liguri. - prosegue ancora Angelo Vaccarezza - Quello che colpisce maggiormente è di certo l'intempestività dell'uscita di Sansa che ancora una volta perde un'occasione per evitare l'ennesima magra figura. Infatti non solo la sponsorizzazione sulle maglie delle tre squadre calcistiche liguri costituirà un grandissimo veicolo pubblicitario per la nostra regione ma, è notizia di oggi, che il Giro d'Italia tornerà ufficialmente a Genova, a fronte di un investimento irrisorio, soprattutto se confrontato con i due milioni di euro che spese la Giunta Burlando per effettuare la medesima operazione nel 2015, quando utilizzò l'evento come una mera vetrina per la candidatura di Raffaella Paita alle Regionali di quell'anno".



"Tornando alla questione della sponsorizzazione sulle maglie delle nostre squadre di calcio, credo che a fronte dell'investimento fatto (più contenuto di così sarebbe stato impossibile), costituisca un incredibile veicolo di promozione del nostro territorio. - conclude il capogruppo arancione in Regione Liguria - E quello che maggiormente colpisce è che anche Sansa ne è convinto (!), visto che proprio oggi in seduta consiliare ha sostenuto che la riuscita e l'effetto dell'operazione sono garantiti, salvo condannarla subito dopo perché "autoreferenziale", come se le tre squadre non giocassero sul suolo nazionale contro Milan e Juventus, ma contro delle selezioni di giocatori locali. Trovo paradossale, inoltre, pensare che gli appassionati tifosi di Genoa, Sampdoria e Spezia possano essere davvero così poco avveduti da farsi 'comprare' da una scritta su una maglia, come Sansa ha sostenuto, lasciando veramente basito chi, come il sottoscritto, conosce bene il calcio e le dinamiche del mondo del tifo che attorno a esso ruotano (Ferruccio, lo hai mai messo un piede in uno stadio?). In definitiva consiglio al nostro capo dell'opposizione di farsene una ragione, l'idea è intelligente e virtuosa e porterà buoni frutti alla nostra terra in termini di popolarità e promozione; è sempre vero che 'repetita iuvant', ma in questo caso ci piacerebbe davvero tanto non doverci ripetere più".