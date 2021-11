Spotorno, il destino dell'ex Royal criticato dai partiti di minoranza: "Operazione molto carente sulle contropartite"

"In questi giorni abbiamo assistito all’avvio dei lavori per la trasformazione dell’ex Hotel Royal. Come a molti nostri concittadini anche a noi questa trasformazione ha provocato sentimenti contrastanti".

Ad affermarlo sono, in una nota, Matteo Marcenaro, Valeria Calcagno e Francesco Bonasera, rappresentanti cittadini rispettivamente di Liguria Popolare, Cambiamo e Lega Salvini Premier.

"Se infatti da un lato recuperare una struttura strategica come quella dell’ex Hotel Royal, eliminando un elemento di degrado dal fronte mare di levante è sicuramente una cosa positiva, molto rammarico provoca l’abbandono di ogni speranza di veder risorgere in quell’immobile abbandonato una struttura ricettiva del livello e delle potenzialità avute in passato" dicono.

"Va infatti ricordata l’importanza che l’Hotel Royal, gestito dalla famiglia Bertolio, ha rivestito per Spotorno per molti decenni, diventando uno dei simboli dell’ospitalità della riviera di ponente - aggiungono Marcenaro, Calcagno e Bonasera - Per questo ci paiono totalmente fuori luogo le affermazioni trionfalistiche del sindaco Fiorini, il quale dipinge l’operazione come un gran successo per l’economia cittadina".

"In realtà noi temiamo che lo svincolo parziale si risolverà con il trascorrere del tempo in una trasformazione totale in seconde case - continuano - purtroppo chiuse per buona parte dell’anno ed incapaci di portare alcun beneficio all’economia spotornese già duramente colpita dal Covid. Ciò che è certo è che si tratta di una perdita per l’ospitalità spotornese e non solo pur essendo consapevoli che una soluzione andava trovata".

"Quella individuata è assolutamente pasticciata e combina all’interno di un unico palazzo un po’ di albergo (finché dura) e un po’ di appartamenti; sarebbe stato più opportuno ricercare una soluzione definitiva in un senso o nell’altro" proseguono i firmatari della nota ribadendo come avrebbero preferito "il ripristino di un albergo di livello adeguato alle potenzialità del nostro Golfo, ma qualora tale soluzione non fosse risultata percorribile avrebbe dovuto essere concessa una trasformazione integrale ricercando adeguate contropartite per la nostra comunità".

"E sul tema delle contropartite l’operazione già oggi si presenta molto carente - aggiungono ricalcando quanto affermato dai consiglieri di minoranza (leggi QUI) - infatti dare la possibilità di realizzare appartamenti vista mare a 5 metri dalla spiaggia per un valore di diversi milioni di euro e avere in cambio un pezzo di passeggiata e la sistemazione di un sottopasso ci pare francamente poco. Non si è colta, con la perdita di una struttura turistica strategica per il turismo di Spotorno, l'opportunità di realizzare una struttura altrettanto strategica per la città, quantomeno per tentarne la compensazione".

"Questo ci rivela ancora una volta di più come nella contrattazione con i privati il nostro sindaco non abbia mai dimostrato grandissime capacità - continuano - ricordiamo infatti la bocciatura di qualche anno fa da parte della Regione della variante in zona Maremma in cui a fronte di svariate migliaia di metri cubi di nuovo cemento fu rilevata la quasi totale assenza di interesse pubblico, motivo per il quale venne appunto rigettata dall'istituzione competente".