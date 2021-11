Un anno fa la chiusura del Punto Nascite del Santa Corona, Grande Liguria: "Cittadini stufi di promesse non mantenute"

"Ci sono anniversari che si preferirebbe non ricordare tipo la chiusura del punto nascite a Santa Corona che oggi compie un anno. Il tutto nonostante proprio un anno fa ci venisse detto da Toti, per tranquillizzare chi protestava, insieme ad autorevoli rappresentanti istituzionali del territorio che la chiusura sarebbe state solo di pochi mesi". Così, attraverso una nota stampa, la Commissione sanità Grande Liguria.

"Anche oggi ci viene promesso che nei primi mesi del 2022 ci sarà la riapertura - aggiungono da Grande Liguria - I cittadini sono stufi di promesse non mantenute e lo stanno dimostrando non andando a votare perché la credibilità della politica sta a zero. Per una volta, per favore stupiteci mantenendo le promesse".