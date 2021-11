Santa Corona, un anno di chiusura del punto nascita. Il comitato: "Tante parole ma zero fatti"

Era il lontano 9 novembre 2020 l'Asl 2 comunicava: 'La sospensione momentanea dell’attività del Punto nascita dell’ospedale Santa Corona e la riorganizzazione della S.C. Ostetricia e ginecologia e Neonatologia, sede di Ponente, hanno carattere di temporaneità, (non oltre la fine dell’emergenza) – dichiarano dalla Direzione – Questa decisione è stata presa a seguito di indicazioni regionali, relative alla necessità di sospendere l’attività nel punto nascita presso l’ospedale S. Corona di Pietra Ligure, al fine di recuperare personale sanitario per l’attivazione di ulteriori posti letto Covid negli ospedali di Asl 2. Fino alla fine dell’emergenza Covid, l’unico punto nascita nell’ambito dell’Asl 2 sarà quindi quello dell’ospedale San Paolo di Savona'.

Da allora è trascorso un anno, 365 giorni, il comitato Nascere a Pietra, nato per chiederne da subito la riapertura, in questo anno ha provato in tutti i modi a creare azioni che permettessero la riapertura.

"Abbiamo ottenuto tanti impegni pubblici da parte del presidente e assessore Toti, tantissime parole, ma nessuna di queste parole ha portato a riaprire il Punto nascite - spiegano dal comitato - Per provare ad essere più ascoltati abbiamo deciso di unirci ad altri comitati simili nati in Liguria: comitati di Sanremo, di Imperia, di Albenga, della Val Polcevera, della Val Bormida, di Chiavari, dello spezzino e tanti altri)".

"Il 27 novembre parteciperemo con una nostra delegazione all’incontro a Genova con gli altri comitati, li firmeremo la “CARTA per un nuovo modello condiviso di salute pubblica e decideremo insieme quali possibili azioni intraprendere in futuro" concludono dal comitato.

Di seguito un breve riepilogo cronologico del percorso collegato all’impegno per riaprire il punto nascite del Santa Corona di Pietra Ligure.

Cronologia della campagna per riaprire il punto nascita:

10 novembre lancio petizione online (5122 sottoscrittori)

11 novembre lancio pagina FB

11 novembre manifestazione dei sindacati

10 novembre Riunione congiunta dei due distretti sociosanitari

15 novembre Locandine ed adesivi distribuiti da Contro Stampa

28 novembre gemellaggio con il comitato della Maddalena

30 novembre lancio della campagna dei 10 punti per riaprire il punto nascite

mese di dicembre Delibere che chiedono la riapertura da parte di decine di comuni

17 dicembre tolti i cartelli del punto nascite (si capisce che non è una cosa provvisoria)

23 gennaio centinaia di cittadini e quasi tutti i sindaci della provincia ci mettono la faccia in una campagna virale sui social

7 febbraio bando ginecologi a tempo determinato (1 candidato)

11 febbraio incontro con il Vescovo in occasione della Giornata Mondiale del Malato

13 febbraio catena umana davanti all’ospedale di sindaci, pubbliche assistenze, sindacati, associazioni e tanti cittadini.

19 febbraio lettera del cantautore Franco Fasano

20 febbraio video richiesta del comico Andrea Di Marco

13 marzo il difensore civico scrive alla Regione

29 marzo viene ufficializzata la nascita del comitato Nascere a Pietra

6 aprile Alassio e Loano propongono trasporto gratuito per le gestanti per Savona e Imperia

10 aprile concorso a tempo indeterminato per ginecologi (29 candidati)

12 aprile lancio del Recovery Plan della Società della Cura

19 aprile audizione del comitato in commissione regionale

23 aprile Asl 2 annuncia che “vogliono riaprire”

5 maggio puntata su BRG Radio per parlare di gravidanza e del punto nascite

19 maggio invio dell’operazione conteggio giorni di chiusura

29 maggio l’Asl 2 comunica che c’è carenza di pediatri

23 giugno la Regione vota contro l’ordine del giorno sulle nuove assunzioni in sanità nel savonese

29 giugno esce il bando a tempo indeterminato per pediatri

29 giugno intervista al comitato su Radio Onda Ligure

8 luglio i medici chiedono di salvare il Santa Corona

9 luglio ambulanze in coda bloccate

13 luglio parto in emergenza al Santa Corona

19 luglio parto in ambulanza il bimbo muore

6 agosto parto in ambulanza in autostrada

6 agosto il sottosegretario Costa chiede la riapertura del punto nascite

12 agosto nasce l’Osservatorio sulla Sanità della Liguria

29 agosto bimbo nasce a casa perché troppo lontani

23 settembre donna muore durante il parto

24 settembre Toti parla di riapertura del punto nascita nel primo trimestre del 2022

26 settembre ancora ambulanze con donne in gravidanza in coda in autostrada

21 ottobre nuovo parto in urgenza al Santa Corona

22 ottobre intervista del comitato su primo Canale

9 novembre 1 anno di chiusura