18 anni fa la strage di Nassiriya: Finale ricorda Daniele Ghione, Maresciallo Capo dei Carabinieri, e tutti i caduti

A 18 anni dalla strage di Nassiriya il Comune di Finale Ligure, l'Associazione Nazionale Carabinieri unitamente alla famiglia del Maresciallo Capo Daniele Ghione dei Carabinieri, caduto in missione di pace per la difesa della libertà e della democrazia, ricordano i caduti del tragico avvenimento del 12 novembre 2003.

"In questo periodo così delicato, nell'impossibilità di ritrovarci per commemorare quanto avvenuto 18 anni fa - il messaggio congiunto del primo cittadino e dell'associazione Carabinieri - l'invito a tutta la popolazione finalese è quello di dedicare, il prossimo 12 novembre, un minuto di silenzio alle ore 10.00 in ricordo dei Nostri Caduti".