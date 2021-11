Albenga, nella frazione di Bastia i disegni dei bambini diventano cartelli per sensibilizzare i cittadini (FOTO)

La sensibilizzazione al rispetto delle regole del buon vivere civile, a Bastia, passa anche attraverso i disegni dei bambini. Nell’ambito del progetto "Albenga, l'ambiente e il futuro. Rispetta la tua frazione" portato avanti nel corso del passato anno scolastico, gli alunni della scuola primaria "E. Montale" di Bastia, sono stati chiamati a riflettere su alcune problematiche relative all’ambiente quali l’abbandono di cartacce e mozziconi di sigarette per strada e la raccolta differenziata porta a porta.

Da questa riflessione sono nati i disegni dei bambini volti a sensibilizzare tutti i cittadini su queste tematiche. Tra questi ne sono stati selezionati cinque che l’Amministrazione comunale ha fatto diventare cartelli, installati in alcuni punti critici del paese, dando così con vivacità e colore un segnale di chiaro impegno sociale che si chiede anche e soprattutto alla società degli adulti.

Affermano l’assessore alle politiche sociali Marta Gaia e Camilla Vio consigliere delegato alla frazione: "Oggi i cartelli che abbiamo realizzato, selezionando cinque disegni realizzati dai bambini che hanno partecipato a questo progetto, sono stati posizionati in alcuni dei luoghi più sensibili della frazione. L’idea è nata da una cittadina di Bastia che ha proposto la collaborazione con la scuola per sensibilizzare gli abitanti ad essere più civili quando passeggiano per strada, quando portano i loro cani a fare una passeggiata ed anche e soprattutto nel fare la differenziata porta a porta".

"Vogliamo ringraziare innanzitutto i bambini che, supportati dalle loro insegnanti, hanno partecipato con tanto entusiasmo al progetto, e la polizia locale, in particolare Paolo Lavagna, che lo ha seguito da vicino. Questi cartelli rappresentano “un grido” con il quale i giovani vogliono farsi ascoltare e dire agli adulti di essere più attenti alle scelte che fanno ogni giorno per il nostro ambiente. Ascoltiamoli e rispettiamo le regole, solo così potremo avere una città più bella e pulita".

"Questo è solo uno degli interventi che abbiamo in cantiere per questa campagna di sensibilizzazione, nei prossimi mesi ci saranno altre novità con l'obiettivo di tenere alta l'attenzione su comportamenti che danneggiano la comunità e che vanno urgentemente cambiati" concludono.