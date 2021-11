Albenga, presto un progetto per riqualificare via Papa Giovanni

Durante il Consiglio comunale che si è tenuto ieri (martedì 9 novembre) è stata discussa la mozione presentata dai consiglieri di minoranza Calleri, Porro e Ciangherotti per la risistemazione del tratto di carreggiata e dei cordoli di via Papa Giovanni. Il vicesindaco Alberto Passino ha spiegato come la mozione fosse già, di fatto superata.

Nel mese di agosto, infatti, il comune si era già attivato disponendo una valutazione dello stato di salute degli alberi presenti nella zona le cui radici hanno danneggiato asfalto e marciapiedi.

"Lo stato in cui versa Via Papa Giovanni e noto a tutti - commenta Passino - Preciso che l'amministrazione Guarnieri, nel febbraio 2012, aveva proposto intervento riqualificazione che, tuttavia poi non è stato realizzato. La nostra amministrazione ha ripreso in mano la problematica e, nel mese di agosto abbiamo provveduto a far fare una valutazione sulle 15 piante presenti. Gli alberi sono stati classificati in classe C (la scala va da A a D). Sulla base di tale classificazione la legge impone un controllo annuale sulle piante".

"Stiamo inoltre procedendo a conferire un incarico per aggiornare il progetto di riqualificazione dell’intera via" conclude Passino.