Fimaa Savona rinnova il direttivo: Laura Forzano confermata presidente

F.I.MA.A. la federazione degli agenti immobiliari aderente a Confcommercio Imprese per l’Italia che si compone di 270 imprese associate in Provincia di Savona, ha svolto la propria assemblea ordinaria ed ha eletto gli Organi Direttivi per il quinquennio 2021-2026, Laura Forzano è stata confermata Presidente.

La presidente Laura Forzano, dichiarandosi orgogliosa di rappresentare una categoria così importante e trainante per l’economia, ringrazia i colleghi e l’intero Consiglio Direttivo Provinciale per la fiducia accordatagli formulando a tutti gli auguri di buon lavoro.

"Nello scorso mandato è stato fatto molto lavoro in termini di servizi resi - afferma in una nota - mettendo al primo posto la condivisione e l’ascolto degli associati, nonostante le avversità dell’ultimo periodo e le difficoltà legate alla pandemia Covid-19 la categoria è cresciuta in termini di partecipazione, numero di eventi e numero di associati".

"Ponendo costante attenzione alla continua evoluzione della situazione in atto, anche nella trasformazione della professione - continua Forzano - tra le priorità individuate vi sarà un’ulteriore implementazione dei corsi formativi specifici sulle principali tematiche ed aggiornamenti del settore, inoltre sarà dedicato il massimo impegno per la redazione del Borsino della Provincia di Savona, finalizzato a valutare l’andamento del mercato immobiliare con le relative quotazioni e la creazione di un ufficio studi".

Il Consiglio Direttivo Provinciale, composto da esponenti rappresentativi dei vari territori provinciali già in carica nello scorso mandato, ai quali saranno affidate deleghe specifiche è formato da: Fabio De Francisci, vice presidente vicario; Piermario Astegiano ed Edoardo Beneccio saranno vice presidenti; Marco Moretti avrà il ruolo di tesoriere; nel consiglio anche Marco Capello, Nadia Giribaldi, Marco Gualdoni, Elisa Morena, Fabrizio Persenda, Dalia Santoro, Mario Scotto e Sabrina Zefferino.