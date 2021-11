La Fondazione De Mari di Savona lavora ai progetti per il 2022, da uno studio per l’Albenga-Altare-Predosa alle residenze d’artista nell’entroterra

Uno studio di sostenibilità della bretella autostradale Albenga-Altare-Predosa e i progetti dedicati all’entroterra savonese tramite le residenze d’artista e con il Campus universitario con la creazione di uno spazio favorevole alla ricerca e al trasferimento tecnologico.

Questi tra gli obiettivi principali della Fondazione De Mari che compirà 30 anni il prossimo 28 dicembre e che quest’oggi ha presentato, grazie alla relazione del presidente Luciano Pasquale, il documento programmatico per il 2022.

Un documento, strumento a disposizione della Fondazione per programmare le sue attività finanziarie, economiche e istituzionali, che non è solo un approfondito report dello scenario sociale ed economico in cui opera, ma è una guida strategica per affrontare con maggiore consapevolezza le nuove sfide dell'ente.

Il punto di partenza resta l'ascolto attivo del territorio savonese e la conseguente analisi dei bisogni. Per sostenere questo approccio strategico, nel 2022 la Fondazione De Mari potrà contare su un sostanziale aumento delle risorse a disposizione, che saranno pari a circa 3,8 milioni di Euro, il 26% in più rispetto all'anno precedente. Come definito dal Piano Triennale 2021-2023, saranno 4 i settori che si ripartiranno questo importo: "Arte, attività e beni culturali" (33% delle risorse totali), "Volontariato, filantropia e beneficienza" (30%), "Educazione, istruzione e formazione" (23%) e "Sviluppo Locale" (10%). A questi si aggiunge il nuovo settore ammesso "Attività sportiva", a cui è destinato il 4% delle risorse.

“La Fondazione De Mari nel perseguire l'utilità sociale e la promozione dello sviluppo economico intende sostenere i punti di forza del territorio e contribuire a ridurne le fragilità - ha spiegato Pasquale - tra i pilastri principali sono presenti più risorse destinate all’attività istituzionale e un rafforzamento dei progetti autonomi della Fondazione”.

Ai bandi tematici e alle sessioni erogative generali, si affiancheranno anche alcuni importanti progetti propri della Fondazione, che si svilupperanno in diversi ambiti di intervento. In prima battuta quello culturale/artistico, settore fondamentale per la sua forza positiva trasversale (obiettivo costruire una rete dei musei tramite il percorso com la Fondazione Compagnia di San Paolo).

Anche il sociale sarà al centro dell'azione di Fondazione, per fronteggiare le problematiche abitative, nonché le vecchie e nuove povertà e per favorire la ripresa della socialità.

Nuove sfide anche sul tema dell'educazione: da una più forte attenzione all'insegnamento delle lingue straniere già nelle scuole dell'infanzia e primarie, all'investimento in percorsi di supporto psicologico per studenti, insegnanti e famiglie.

Tra le iniziative in cantiere anche una dedicata all’europrogettazione, che vuole aiutare gli enti del territorio ad orientarsi sui bandi e fondi comunitari.

Strategico l'intervento della Fondazione quindi anche in un progetto legato al potenziamento delle infrastrutture liguri nel contesto economico e territoriale del Nord-Ovest. La Fondazione ha infatti già commissionato per valorizzarne l'impatto economico, ambientale e sociale. Si rafforzeranno ulteriormente le già proficue collaborazioni con il Campus di Savona, con le Fondazioni del Piemonte e della Liguria, con la Soprintendenza e Ministero della Cultura.

“Non ha nulla da invidiare con gli altri campus. È un collegamento con il mondo, scientifico con altre realtà e dal punto di vista della sostenibilità ambientale è la piattaforma della Liguria punto di riferimento per il 2030. Il sogno Campus è stato realizzato, si può puntare davvero per cambiare diversi aspetti sia per il mondo delle imprese sia per la didattica per dare ai giovani nuova occupazione” prosegue il presidente della Fondazione.

“La Fondazione De Mari vuole continuare ad essere sempre di più un agente di sviluppo sostenibile per la provincia di Savona - conclude Luciano Pasquale - un acceleratore di innovazione capace di suscitare comportamenti collettivi virtuosi orientati aridurre le disuguaglianze sociali e accrescere la competitività del territorio".