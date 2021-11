Savona, gli asfalti mandano in tilt il traffico: code in via Gramsci e via Paleocapa (FOTO)

Dopo l'asfaltamento di tutta Corso Mazzini spazio alla scarificatura e successivi asfalti in via Gramsci a Savona fino alla Torretta.

Questa mattina i lavori stanno creando code in direzione Albissola dalla Torretta con la corsia in direzione Priamar che è stata chiusa momentaneamente per consentire gli interventi sulla sede stradale.

Il traffico è stato così deviato in via Paleocapa congestionando così ulteriormente un'arteria già di per sè particolarmente trafficata.

In coda anche gli automobilisti in arrivo da Albissola Marina. Lo scorso dicembre 2020 il comune aveva deciso di stanziare 1 milione di euro proprio per gli asfalti rispondendo così alle critiche dei cittadini stufi dell'imponente ammaloramento delle principali arterie.