Nel primo pomeriggio di oggi incidente in moto a Ceriale in via Magnone. L’allarme è stato lanciato intorno alle 15 e subito la macchina dei soccorsi si è mobilitata.

Secondo quanto riferito, un ragazzo in sella alla sua moto è scivolato e, cadendo, ha riportato dei traumi ed è stato trasferito all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dall’ambulanza della Croce Bianca di Borghetto S. Spirito. Non sono stati coinvolti altri mezzi.