Osiglia e il mondo del volontariato piangono Giorgio Bonora

La comunità di Osiglia è in lutto per la scomparsa di Giorgio Bonora. Molto conosciuto in paese (e non solo) per il suo impegno in diverse associazioni di volontariato, come la pro loco, la corale alpina e il gruppo alpini, nonché milite per diverso tempo della Croce Rossa e della Croce Verde di Murialdo, fino al 2010 aveva gestito con la famiglia il ristorante e pizzeria "C'era una volta", sempre ad Osiglia.

"Con profondo dolore abbiamo appreso che Giorgio Bonora è andato avanti. Giorgio ha fatto parte per anni del nostro coro, una presenza continua e costante. Così ha fatto parte anche della Croce Rossa e della Pro Loco. Sempre pronto a dare una mano. Ci mancherai moltissimo. Il coro tutto si stringe intorno alla sua famiglia" ha postato su Facebook il coro ANA Sulle note del lago.

Questo il cordoglio della Croce Verde di Murialdo: "Certe telefonate non si vorrebbero mai ricevere. Questa notte il nostro instancabile Giorgio ci ha lasciati. Era nella nostra associazione da qualche anno e non riusciamo a calcolare le ore e i chilometri che ci ha dedicato. Giorgio è sempre stato più che disponibile, mai un no, mai un rifiuto. Grazie per tutto quello che hai fatto per noi e ovunque sarai, ogni tanto pensaci. Buon viaggio Giorgio".

"Ciao Giorgio, per un breve periodo sei stato dei nostri, poi ti sei dedicato ad altre sedi per tanti motivi. Grazie per quello che hai sempre fatto. Ora viaggia su, assieme agli angeli. Condoglianze alla famiglia" si legge sulla pagina social della Croce Rossa di Osiglia.