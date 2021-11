Basta un goccio di olio, ma di CBD

Sapete che cosa ci vuole alla fine di una dura settimana di lavoro quando si è davvero pieni di impegni, preoccupazioni di ogni sorta e, soprattutto, tanto stress da riempirci un granaio? Quello che ci vuole e mettersi in pantofole, rilassarsi un po' e godersi del meritato relax prima di ricominciare con la settimana seguente.

Per fare ciò esistono diversi modi e si va da quelli più classici o della nonna, come tisane, camomille o decotti, fino alla meditazione oppure a degli specifici farmaci da banco.

Un’altra buona soluzione potrebbe consistere essenzialmente nei prodotti a base di CBD che, come sicuramente già saprete, hanno conosciuto in questi ultimi anni un periodo di notorietà senza eguali. Ma perché e di che cosa si tratta esattamente? A queste, ed a molte altre domande, risponderemo nelle righe che seguiranno perciò non ci rimane altro da fare se non augurarvi una buona lettura!

Prima di tutto il CBD non è altro che il cannabidiolo, una sostanza naturale già contenuta all'interno della pianta di canapa che conferisce al corpo ed alla mente una piacevole sensazione di rilassamento senza che quest'ultima risulti “ottenebrata”. A differenza del THC, il CBD non ha nessun effetto psicoattivo e quindi non ha effetti indesiderati.

Uno dei prodotti a base di CBD più comunemente utilizzati è senza alcun dubbio l'olio (cliccate qui per dare un'occhiata alle diverse qualità e “modelli” e scegliete quello che più si adatta alle vostre esigenze) che può essere perfetto per vari disturbi, come per esempio la difficoltà a prendere sonno, la depressione, ma anche per la propria routine di bellezza ed anche per la cucina, inclusa quella per i nostri simpatici amici a quattro zampe che hanno la loro linea apposita.

E per quanto riguarda il dosaggio? È presto detto! Basterà tenerlo in bocca per un minimo di 30 secondi fino ad un massimo di 60 e poi, una volta assunto, richiudere per bene la boccetta e conservarla dentro al frigo.

Inoltre, per quanto riguarda la sua assunzione, esso può venir preso sia la mattina che la sera a seconda del bisogno. Per fare un esempio pratico, se avete difficoltà a prendere sonno, allora sarà consigliabile assumerlo poco prima di andare a dormire. Facile, no?

Infine, sul sito di CBD VITAL, potrete scegliere i diversi modelli di olio che variano da uno consigliato per un uso più quotidiano e “leggero” (5%) fino ad uno più intenso (10%) e maggiormente consigliato per i dolori cronici o per quelli più forti.