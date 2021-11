Come funziona il cloud mining di criptovaluta

Il cloud mining di Bitcoin è diventato uno dei modi migliori per fare soldi per coloro che vogliono qualcosa di più del cosiddetto "lavoro 9-5". I migliori siti web di cloud mining offrono diversi piani con prezzi ragionevoli e schemi di guadagno chiari e prevedibili. Un sacco di investitori di criptovalute (così come persone medie in tutto il mondo) hanno già condiviso risorse di calcolo remoto per fare un reddito passivo da casa. Ma cos'è il cloud mining e perché è popolare al giorno d'oggi? Nella seguente recensione, esploreremo diverse strategie e i principali vantaggi del cloud mining di criptovalute.



Definizione di cloud mining



Mentre gli schemi classici di estrazione di Bitcoin diventano sempre meno efficaci, il cloud mining è un'opzione che permette di creare nuove monete senza l'alto costo. Nel complesso, il cloud mining offre l'opportunità di estrarre BTC o altcoins utilizzando la potenza di calcolo in affitto tramite la tecnologia cloud. Gli investitori di criptovalute non devono installare e gestire direttamente le attrezzature (impianti di mining). Tutto ciò di cui hanno bisogno è aprire un account e iniziare a minare BTC con migliaia di utenti di diversi paesi. Detto in un altro modo, questo è il processo completamente remoto per guadagnare criptovaluta da ovunque tu sia.



Perché è davvero redditizio



Dato che parliamo di tecnologia cloud, non devi comprare nessun hardware o software correlato. Inoltre, non hai a che fare con bollette costose. Basta pagare un importo fisso per l'utilizzo di minatori in affitto situati nel Data Center del provider con le loro capacità esterne condivise. È l'opzione più conveniente per gli investitori di criptovalute che vivono in paesi con costi di elettricità alle stelle. L'hardware per il cloud mining è tipicamente installato in luoghi con bassi prezzi dell'energia.



Come minare



Per iniziare a fare reddito passivo dal cloud mining, devi acquistare la potenza di hash sotto un contratto scelto. Di solito ci vogliono pochi semplici passi. Basta iscriversi sul sito web scelto, creare un account e pagare l'affitto del miner. Puoi entrare con una somma bassa (qualcosa come 200-500 dollari) e aumentare il tuo livello di investimento man mano che il profitto del cloud mining cresce. L'intero processo è davvero facile e disponibile anche per i noob al 100%.



La maggior parte delle piattaforme di cloud mining forniscono pagamenti giornalieri per gli utenti. Se vuoi ritirare la tua ricompensa dal cloud mining, fai una richiesta di pagamento. In genere, le aziende offrono pagamenti diretti ai portafogli Bitcoin, nonché pagamenti tramite carte di credito (o anche trasferimenti bancari). Per aumentare il tuo profitto dal cloud mining, è meglio continuare a investire.



Se hai qualche domanda sul processo, sentiti libero di contattare un team di supporto. La maggior parte delle piattaforme di cloud mining hanno una chat di supporto 24 ore su 24 per risolvere qualsiasi problema in qualsiasi momento. Inoltre, molti fornitori di cloud mining offrono un'opzione di manager personale per ogni utente. Puoi controllare le tue statistiche sull'account in qualsiasi momento per vedere come il tuo profitto da Bitcoin cloud mining cresce ogni giorno.



In poche parole, il cloud mining ha davvero un sacco di punti di forza che lo rendono degno. La convenienza del mining, le opzioni di contratto multiple e i bassi importi di ingresso sono i principali pro del cloud mining. Questo promuove anche le criptovalute e le tecnologie blockchain come un futuro ecosistema finanziario globale.