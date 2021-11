Consiglio comunale Albenga: presidente collegio revisori dei conti Emanuele Garozzo, Corradi riconfermato presidente cda Trincheri

Consiglio comunale ad Albenga martedì sera (9 novembre) che ha visto il dibattersi di numerose tematiche e un esordio con lo scontro tra maggioranza e minoranza sulla risistemazione del tratto di carreggiata e dei cordoli di Via Papa Giovanni. È stata infatti presentata una mozione dai consiglieri di minoranza Calleri, Porro e Ciangherotti di fatto considerata “superata” dal vicesindaco Passino, che ha così argomentato: “Lo stato in cui versa Via Papa Giovanni e noto a tutti. Preciso che l'amministrazione Guarnieri, nel febbraio 2012, aveva proposto intervento riqualificazione che, tuttavia poi non è stato realizzato. La nostra amministrazione ha ripreso in mano la problematica e, nel mese di agosto abbiamo provveduto a far fare una valutazione sulle 15 piante presenti. Gli alberi sono stati classificati in classe C (la scala va da A a D). Sulla base di tale classificazione la legge impone un controllo annuale sulle piante. È evidente, pertanto, come l’Amministrazione Tomatis si stia muovendo in tal senso. Al contempo stiamo procedendo a conferire un incarico per aggiornare il progetto di riqualificazione dell’intera via”.

La votazione: favorevoli Calleri, Porro e Ciangherotti, astenuto Roberto Tomatis, contrari la maggioranza.

Il consiglio comunale ha poi proseguito con la mozione, quale atto di indirizzo, per il completamento della reti di raccolta reflui, su richiesta da parte dei consiglieri Gerolamo Calleri, Porro, Ciangherotti, Minucci e Roberto Tomatis ed esposta da Calleri, che ha evidenziato come alcune abitazioni presenti sul territorio non siano ancora allacciate alla rete fognaria comunale, ma smaltiscano i reflui attraverso fosse imhoff. La richiesta è stata quella di intervenire in tal senso. A rispondere il sindaco Riccardo Tomatis: "Preciso, per chi non lo sapesse, che per il servizio idrico integrato esiste un Ato (Ambito territoriale Ottimale), un piano d’ambito, un gestore che non è il Comune di Albenga. La proposta dei consiglieri di minoranza è, pertanto, semplicistica e non condivisibile nè votabile. La Provincia attraverso un piano studiato e programmato stabilisce gli interventi che il gestore unico realizza”.”

“Nonostante questo – ha spiegato il sindaco - il Comune di Albenga si è fatto parte attiva portando avanti la progettazione per il collettamento di Vadino e dei depuratori frazionali che saranno trasformati in stazioni di sollevamento e rilancio non verseranno più i reflui in fiumi e canali. Ricordo inoltre che, da un anno a questa parte abbiamo attivato l’impianto di depurazione primaria di Viale Che Guevara collegandoci al depuratore di Borghetto. Ottimi i risultati di depurazione raggiunti fino ad ora attraverso un impianto assolutamente all’avanguardia che si è rivelato, anche nel periodo estivo quando si moltiplicano le presenze sul nostro territorio, assolutamente idoneo alle esigenze della nostra città”.

“A riprova di ciò – ha evidenziato Riccardo Tomatis - anche il fatto che, rispetto agli scorsi anni, quest’anno non abbiamo avuto divieti di balneazione sul nostro territorio se sono in un caso per un problema verificatosi a Ceriale. Naturalmente non siamo fermi e stiamo ancora cercando, attraverso il dialogo con gli organi competenti, di migliorare sempre più il depuratore attraverso il quale già oggi depuriamo il 70% dei reflui di Albenga e di proseguire nella direzione intrapresa per arrivare ad una depurazione del 100%. Infine ci tengo a precisare che l'aspetto della tutela dell'ambiente, molto caro alla nostra amministrazione, viene mantenuto attraverso una stretta collaborazione tra comune e organi competenti.La mozione, così come presentata, non è quindi votabile”.

La votazione: favorevoli 4 consiglieri di minoranza (Calleri, Porro, Ciangherotti, Roberto Tomatis), contrari la maggioranza.

Ulteriore mozione, questa volta per adeguamento urgente dei nuovi contenitori per il conferimento dei rifiuti installati da SAT Servizi Ambientali Territoriali S.p.A., su richiesta da parte dei consiglieri Ciangherotti, Gerolamo Calleri e Porro, illustrata da Ciangherotti, che ha ribadito come le campane della SAT non siano facilmente accessibili per i disabili.

L’assessore all’ambiente Giovanni Pollio ha replicato: “Le campane posizionate dalla SAT sono state testate proprio per essere accessibili anche per le persone con disabilità.

Detto questo ricordiamo a tutti i cittadini che la SAT, l’ufficio ambiente del Comune e io personalmente siamo disponibili ad ascoltare le esigenze di ciascun cittadino al fine di risolvere eventuali difficoltà così come abbiamo sempre fatto fino ad oggi. Gli imbocchi delle campane, inoltre, sono adeguati per ricevere i sacchetti, sia del supermercato sia quelli che la SAT dà in dotazione. Resta il fatto che alcuni utenti, soprattutto le attività commerciali, usano sacchetti più grandi del dovuto e, a volte, intasano gli imbocchi delle campane stesse”.

“Preciso che il dialogo con SAT è costante – ha aggiunto Pollio - e che continueremo ad intervenire per migliorare il servizio. La raccolta differenziata in città ha già raggiunto ottimi risultati superando ampiamente il 70% di differenziazione dei rifiuti. Dobbiamo continuare ad andare in questa direzione e chiedo nuovamente la collaborazione di tutti i cittadini che, attraverso comportamenti responsabili e civili, possono aiutarci a mantenere una città più pulita e fare sempre meglio per il nostro territorio e per l’ambiente”.

La votazione: favorevoli 3 (Calleri, Porro, Ciangherotti), astenuto Roberto Tomatis, contrari la maggioranza.

Terminate le mozioni, si è proceduto con la nomina dei componenti l'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e conseguente determinazione del compenso a loro spettante ai sensi del decreto del ministero dell'interno di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze del 21.12.2018.

L’assessore al bilancio Silvia Pelosi: “Con il decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012 n.23 è stato approvato il Regolamento per l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e la definizione delle modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario. Il D.L. 124/2019 convertito in legge 157/19 ha stabilito che: i nuovi revisori sono estratti a sorte da un elenco costituito su base provinciale; negli Enti in cui l’organo di revisione è collegiale come il Comune di Albenga il consiglio comunale elegge a maggioranza assoluta il presidente del collegio scelto tra quelli inseriti nella fascia tre formata ai sensi del regolamento di cui al S.M. 15/02/2012 n.33 e s.m.i.”.

“Ad Albenga i due nominativi estratti sono: Maurizio Fazi e Giovanni Csillag Tirelli. Il presidente del collegio eletto dal consiglio con 11 voti è stato invece Emanuele Garozzo”.

Variazione al Bilancio di Previsione per il Triennio 2021/2023: voti favorevoli 11 (maggioranza), astenuti 4 (minoranza).

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune di Albenga al 31.12.2020 - ex art. 26, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100: voti favorevoli 11, contrari 4.

Accorpamento al demanio stradale di terreni utilizzati ad uso pubblico, ai sensi della legge 23.12.1998, n° 448 art. 31, comma 21 e 22 ubicati in V.le Che Guevara: votata all’unanimità.

Convenzione con i Comuni compresi nell'ambito territoriale del Centro per l'Impiego (C.P.I.) di Albenga per l'utilizzo della relativa struttura e connessa ripartizione spese: votata unanimità.

Convenzione per il servizio scuolabus tra il Comune di Albenga ed il Comune di Castelbianco per l'armo scolastico 2021-2022. – Approvazione: votata all’unanimità.

Nomina presidente del consiglio di amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Domenico Trincheri". Riconfermato il presidente uscente dottor Corradi con 11 voti.

Nomina per surroga componente Consiglio di Amministrazione scuola materna "Ester Siccardi". Nominato Ballabio con 14 voti