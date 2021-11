Lirosi presidente del consiglio comunale di Savona, Battaglia (Pd): "Non al nuovismo a prescindere, ma largo ai giovani"

Il nuovo che (non) avanza.

Così l'ex candidata sindaco del Partito Democratico Cristina Battaglia, sconfitta nel 2014 da Ilaria Caprioglio, ha commentato la nomina come presidente del consiglio comunale del 75enne ex vicesindaco e assessore ai tempi dei primi cittadini Carlo Ruggeri e Federico Berruti, Francesco Lirosi, votato in maniera compatta ieri nel parlamentino savonese con 20 voti a favore e 12 schede bianche della minoranza.

Una scelta che ha fatto discutere l'opposizione ma ha anche creato qualche mal di pancia all'interno dei dem e soprattutto nel consigliere Luca Burlando che con le sue 340 preferenze non è stato scelto neanche come capogruppo Pd in consiglio, carica che invece ricoprirà Alessandra Gemelli.

"Puntualmente, all’inizio di ogni ciclo amministrativo, si apre la discussione sul 'cambiamento' relegato a inutile nuovismo da parte di alcuni o a soluzione per tutti i mali da parte di altri - ha continuato Battaglia - Cito due frasi che ieri mi hanno fatto riflettere. La prima è di Livio Di Tullio che chiude un suo post (provocatorio) in merito all’elezione del Presidente del Consiglio Comunale di Savona con 'largo ai vecchi dunque visto il livello generale di incompetenza e paraculismo del nuovismo a tutti i costi”.

"La seconda - aggiunge Battaglia - è di un giovane professionista tornato dal far east dopo sette anni nella sua città natale che commenta 'ho avuto l’impressione che la città si fosse fermata ad aspettarmi'. Io non credo nella bontà del nuovismo a prescindere. Sono però certa che il ruolo dei giovani in questa nuova amministrazione debba essere centrale".

Lo stesso Lirosi ai tempi era stato escluso dal Pd per la corsa a fianco di Battaglia e non erano mancate le polemiche anche per un suo commento in un post sulla pagina dell'ex candidata alla carica di prima cittadina nel quale la attaccava (leggi QUI). "Mi spiego: il PNRR mette in circolo per le città centinaia di milioni di euro e li destina, prevalentemente, ad un impiego massiccio delle nuove tecnologie in settori fondamentali per lo sviluppo urbano (dall’economica circolare, alla telemedicina, alla mobilità sostenibile, alla sicurezza, impiegando, ad esempio, big data, intelligenza artificiale, robotica, ecc) - ha continuato Battaglia - Va da sé che il contributo dei giovani, che sanno vedere le potenzialità di queste innovazioni ed il loro impatto sulla città, sono e saranno determinanti".

"Ciò significa che non abbiamo bisogno degli anziani? Tutt’altro. L’esperienza è l’unico modo per tradurre il sogno di un cambiamento in realtà ma soprattutto i “vecchi” sono in grado di contribuire a guidare quel cambiamento in modo che sia inclusivo, democratico e sostenibile. Vorrei quindi giovani appassionati, impegnati e visionari ed anziani che, a prescindere dai ruoli in amministrazione o dal consenso personale, li affianchino con esperienza, competenza e una buona dose di generosità intellettuale" ha concluso l'ex candidata sindaco nel 2016.