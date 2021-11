Monitoraggio dello storno, ok dalla Regione per proseguire e intensificare la raccolta di informazioni

Prosegue e si intensifica la raccolta di informazioni da parte delle aziende agricole e degli agricoltori non professionali sull’impatto dello storno per le coltivazioni con la sistematizzazione dei dati a cura del Settore Fauna selvatica, caccia e vigilanza venatoria. Ad annunciarlo il vice presidente e assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana.



“Un’operazione che non prevede oneri a carico del bilancio regionale - aggiunge il vice presidente Piana -, decisamente utile per poter valutare l’effettiva entità degli storni e le conseguenze per le produzioni, in particolar modo olivicole, vitivinicole e di frutti autunnali. Approvato anche il modulo aggiornato di segnalazione danni, che già in passato ha consentito la predisposizione di un piano di prelievo in deroga alla specie nell’areale spezzino”.