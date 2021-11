Coronavirus, in Liguria numeri in aumento: nel savonese 129 nuovi positivi

Numeri in deciso aumento, quest’oggi in Liguria, nel classico bollettino Covid. Sono 241 i nuovi positivi, a fronte di 3.905 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre agli 11.794 tamponi antigenici rapidi) uno ogni 16,2 pari al 6,17%.

Nel savonese risultano 129 nuovi contagiati, mentre sono stati 33 nell'imperiese, 117 a Genova e 78 a Spezia. Nel flusso odierno, sono state allineate 117 positività, di cui 103 di Asl 2 (a causa di problemi tecnico informatici nella trasmissione dati ad ALISA nel periodo tra il 19 ottobre e l’8 novembre), che portano i nuovi contagi a 358. Si registrano inoltre due decessi: un uomo di 85 anni a Genova e una donna di 89 nel Levante.

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 1.746.825 (+3.905)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.019.699 (+11.794)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 116.367 (+358)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 3.177 (+229)

Casi per provincia di residenza

Imperia 374 (+13)

Savona 414 (+78)

Genova 1.504 (+72)

La Spezia 716 (+56)

Residenti fuori regione o estero 48 (-)

Altro o in fase di verifica 121 (+10)

Totale 3.177 (+229)

Ospedalizzati: 111 (-1); 9 (-1) in terapia intensiva

Asl 1 - 17 (-2); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 22 (-); nessuno in terapia intensiva

San Martino - 25 (+4); 4 (-) in terapia intensiva

Galliera - 23 (+1); 1 in terapia intensiva

Gaslini - 3(-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 9 (-2); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - Spezia 12 (-1); 3 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.680 (+177)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 109.055 (+127)

Deceduti: 4.435 (+2)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 830 (-11)

Asl 2 - 494 (+38)

Asl 3 - 364 (+29)

Asl 4 - 474 (-17)

Asl 5 - 336 (+55)

Totale - 2.498 (+94)

Dati vaccinazioni 11/11/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.547.001

Somministrati: 2.335.291

Percentuale: 92%