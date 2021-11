Morte sul lavoro, poche ore prima dell'incidente costato la vita a Carlo Manca erano cambiate le regole per le ispezioni nei cantieri

Poche ore prima della tragedia che ha portato alla morte dell'operaio metalmeccanico Carlo Manca , ennesima vittima nel 2021 di un incidente sul lavoro in Liguria, l'ispettorato del lavoro, martedì 9 novembre aveva diffuso una circolare che ha il fine di cessare, o quantomeno ridurre i pericoli per la vita dei lavoratori, rendendo più efficaci i controlli e aumentando le sanzioni alle aziende che non rispettano le regole.

Sulla morte di Manca, operaio trasfertista dalla Sardegna, assunto da una ditta per un appalto all'interno della Sigemi, a San Quirico, dovrà essere la magistratura a stabilire le cause che hanno portato alla caduta dei pesanti tubi di acciaio dalla gru, che lo hanno travolto. Quello che però evidenziano da tempo i sindacati, che era già emerso lo scorso 15 settembre, quando era morto l'operaio Davide D'Aprile, caduto da un ponteggio alla Foce , è la mancanza di controlli nei cantieri a causa del numero insufficiente di ispettori del lavoro.



La nuova circolare riguarda proprio i controlli, ed elimina la discrezionalità sulla possibilità che ad adottare il provvedimento di sospensione dal lavoro dell'imprenditore che non ha rispettato i parametri sulla sicurezza, siano gli organi di vigilanza del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.



“Tuttavia, - si legge - nell’adozione del provvedimento sospensivo va comunque valutata l’opportunità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo, così come del resto previsto dal comma 4 del nuovo art. 14 secondo il quale 'in ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità'”.



Cambiano le regole anche delle condizioni per la sospensione dall'attività lavorativa. Sarà infatti sufficiente che venga accertata la presenza del 10 per cento di lavoratori irregolari al momento dell'ispezione, per fare scattare la sanzione.



“Una prima importante novità – recita la circolare - attiene alla percentuale di lavoratori irregolari che passa dal 20% all’attuale 10%, la cui condizione è correlata esplicitamente alla insussistenza della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro”.



Non basterà più, inoltre, sanare l'irregolarità al momento dell'ispezione: “Ulteriore novità è rappresentata dal riferimento 'all’accesso ispettivo', quale momento in cui va valutata la sussistenza dei presupposti di adozione del provvedimento. Ciò lascia evidentemente intendere che la regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell’accesso è del tutto ininfluente e pertanto il provvedimento andrà comunque adottato”.



Novità anche la parte riguardante la sospensione del lavoratore irregolare, che verrà comunque pagato dal datore di lavoro: “Il nuovo art. 14 prevede inoltre, in via alternativa, l’adozione del provvedimento di sospensione 'dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni'. Trattasi in particolare di sospendere dall’attività soltanto i lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro:



- abbia omesso la formazione e l’addestramento;

- abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto.



Tali violazioni, infatti, possono essere riferite e circoscritte alla posizione di un singolo lavoratore. La sospensione, in tal caso, comporta quindi l’impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento. Resta fermo, trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, l’obbligo di corrispondere allo stesso il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione”.