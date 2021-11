Nappi, indagine della Procura: "Si usano due pesi e due misure, la nostra è una protesta pacifica"

Francesco Nappi, presidente nazionale del Movimento Italia Unita, indagato dalla procura di Savona. Nei suoi confronti, infatti, è stato aperto un fascicolo che ipotizza il reato di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate (art. 290 del codice penale), ma anche l'istigazione all'uso della violenza (art. 414) attraverso alcuni video postati su Facebook.

"Come italiani dobbiamo riprenderci il paese, a costo di una sommossa popolare" è una delle frasi pronunciate dall'ex ristoratore loanese finita nel mirino degli inquirenti. Nappi, che nei mesi scorsi aveva palesato la volontà di candidarsi alle elezioni comunali di Loano, recentemente è stato tra i promotori delle manifestazioni contro il Green Pass tenutesi nella riviera ponentina.

"È l'ennesimo tentativo da parte del governo di reprimere la libertà di espressione, i video citati non evidenziano tali capi di accusa - commenta il diretto interessato, che ha affidato la propria difesa agli avvocati Michele Savarese e Carlo Taormina - La nostra lotta pacifica come movimento continuerà, non vi è alcuna preoccupazione per tutto ciò: sabato saremo di nuovo in piazza del Popolo ad Albenga".

"Il bavaglio non ce lo metteranno - aggiunge Nappi - Però mi chiedo come mai il presidente Toti, che ha detto che chi non si vaccina è come un talebano, o Parenzo (giornalista ndr), che ha detto che i riders devono sputare nel cibo che consegnano ai non vaccinati, non vengono accusati: si tratta di due pesi con due misure diverse".

Nappi, dunque, non sembra intenzionato a compiere passo indietro ma rilancia: "Una volta avuto accesso agli atti sapremo chi ha segnalato tutto ciò e denunceremo questo o questi soggetti richiedendo un risarcimento danni".