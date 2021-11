A soli 14 anni l'esordio discografico per la finalese Lucrezia Ferrara col singolo "The eyes of the wolf"

Uscirà il prossimo 15 novembre su tutte le piattaforme e i digital stores il singolo “The eyes of the wolf” della giovanissima pianista finalese Lucrezia Ferrara, l'ennesimo “prodotto” della scuderia del maestro pianista genovese Alberto Luppi Musso, compositore del brano strumentale.

Un primo lavoro frutto di una conoscenza con l'artista genovese avvenuta dopo un suo concerto circa un anno mezzo fa, prima del lockdown, che ha portato Lucrazia, di soli 14 anni, a diventare sua allieva.

In poco tempo, grazie al suo talento e alla sua determinazione e nonostante le difficoltà di una formazione in dad, Lucrezia conquista il suo maestro e alcuni colleghi musicisti; infatti, dopo solo un anno e mezzo di pianoforte e armonia, Luppi Musso decide di farle registrare alcuni brani da lui composti.

È oggi per lei un sogno che si avvera con il singolo “The eyes of the wolf”, una composizione mixata da Mattia Inverni, grande performer di musical, dove la classica incontra la contemporanea con atmosfere tipiche della colonna sonora di Twilight, rivolte ad un pubblico giovane capace con le sue note di trasportare l'ascoltatore, chiudendo appena gli occhi, nel mondo così come lo può vedere questo temuto predatore.

Lo scopo è quello di avvicinare i propri coetanei alla vera musica, iniziata nel rock dai fenomenali Måneskin e nella classica contemporanea da pianisti straordinari come Nils Frahm.

Lucrezia, studentessa del liceo Issel di Finale dove frequenta il primo anno, ama la musica classica, jazz e rock con idoli assolutamente iconici quali Glenn Gould, Keith Jarret, Dave Brubeck, Queen, Van Halen.

Seguendo l'ispirazione di questi giganti della musica, le buone notizie però per la giovanissima pianista finalese non finiscono certo qui: per lei, infatti, la prossima estate è previsto il debutto live durante alcuni concerti del suo maestro Alberto Luppi Musso.