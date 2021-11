Palleggia con Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori al Mizuno Flagship Store Torino

Sabato 13 novembre Lorenzo Sonego (n.27 ranking Singolo ATP) e Andrea Vavassori (n.69 ranking Doppio ATP), alla vigilia dell’evento più atteso in città ATP Finals, incontrano i tifosi e appassionati di tennis al Mizuno Flagship Store Torino. Per l’occasione sarà installato un campo di tennis temporaneo in via Soleri (di fronte all’Hotel Principi di Piemonte) dove i fans potranno palleggiare con la coppia che lo scorso aprile ha trionfato nel doppio al torneo ATP 250 Sardegna Open.

Entrambi torinesi di nascita, classe 1995, nati a pochi giorni di distanza con un destino comune nel tennis. “Fratelli di sangue”, amici nella vita e un grande feeling in campo. Lorenzo e Andrea palleggeranno sul campo temporaneo con i fans dalle 11:30 alle 12:30. Dalle 15:30 alle 16:30 sarà possibile incontrare la coppia di colombiani ex n°1 al mondo nel doppio che giocherà alle ATP Finals: Juan Sebastian Cabal e Robert Farah. A seguire, dalle 17:00 alle 18:00 L. Sonego, J.S Cabal e R. Farah saranno a disposizione per il meet & greet all’interno del Mizuno Flagship Store aperto ai giornalisti e al pubblico con foto session e autografi.

Mizuno Flagship Store

Via Soleri, 2 – Torino

011.1950 8517

store.torino.it@eu.mizuno.com