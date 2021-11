La nota dell'Asl 2: "Si segnala la chiusura straordinaria del punto vaccinale presso il Terminal Crociere nella giornata di venerdì 12 novembre".

"Lo stesso punto vaccinale riprenderà l’attività da lunedì 15 novembre, come di consueto dalle ore 9 alle ore 18, sempre per vaccinazioni Covid, vaccinazioni antinfluenzale e tamponi antigenici, e sempre erogando tutti i servizi in modalità open" concludono dall'Asl.