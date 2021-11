Sport, ritorna dopo due anni e mezzo domenica 28 novembre la Savona Half Marathon

Dopo i rinvii causa emergenza Covid del 15 marzo e 15 novembre 2020 e successivamente 2 maggio 2021 ritorna la Savona Half Marathon con la sua sesta edizione.

Domenica 28 novembre infatti ritorna dopo più di due anni e mezzo la corsa podistica tanto amata dai savonesi con la classica 21 km, la 10 km e la Family Run.

HALF MARATHON

L’A.S.D. Podistica Savonese e l’Associazione ‘CHICCHI DI RISO’ ONLUS, in collaborazione con il Comune di Savona, organizzano a Savona la gara di corsa su strada, sulla distanza di 21,097 km, inserita nel calendario nazionale FIDAL. ​

Obbligo di Green Pass (o esito negativo ad un tampone per Covid-19 effettuato nelle 48 ore precedenti) per tutti gli atleti che parteciperanno alla manifestazione e consegna autodichiarazione per il tracciamento. Sarà necessario indossare la mascherina alla partenza e per i primi 500m. ​

PROGRAMMA

Luogo e data svolgimento: Savona, 28/11/2021 Tipologia gara: 21,0975 km, omologata dalla FIDAL ‘Bronze’ Partenza gara: ore 9.30 da via Paleocapa Arrivo: in via Paleocapa. Tempo percorrenza: tempo massimo consentito 2 ore e 45 minuti

Area Ritiro Pettorale: Piazza Sisto IV di fronte al Palazzo Comunale – SABATO dalle ore 10.00 alle ore 18.45 (ritiro pettorale e pacco gara) – DOMENICA dalle 7.00 alle 8.45 (ritiro pettorale e pacco gara) costo servizio Sporting Savona: €1,00 ​

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia” emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 18 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS, limitatamente alle persone da 20 anni in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alle società organizzatrici di ciascuna manifestazione. Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World Athletics. L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale.

TEN 10K

La ‘Savona Ten 10K’ è un evento collaterale alla ‘Savona Half Marathon’ e partirà 3 minuti dopo la mezza maratona. ​ Obbligo di Green Pass (o esito negativo ad un tampone per Covid-19 effettuato nelle 48 ore precedenti) per tutte le persone che parteciperanno alla manifestazione. Sarà necessario indossare la mascherina alla partenza. ​

PROGRAMMA

Luogo e data svolgimento: Savona, 28/11/2021. Tipologia gara: corsa non agonistica di 10,000 km. Partenza gara: ore 9.33 da via Paleocapa (50 mt più indietro rispetto alla Half Marathon) Arrivo: in via Paleocapa (gli atleti taglieranno il traguardo sotto il lato sinistro dell’arco d’arrivo)

FAMILY RUN

Family Run’ è un evento collaterale alla ‘Savona Half Marathon’ e partirà alle ore 9.35. ​ Obbligo di Green Pass (o esito negativo ad un tampone per Covid-19 effettuato nelle 48 ore precedenti) dai 12 anni in su per partecipare alla manifestazione. Sarà necessario indossare la mascherina alla partenza. ​

PROGRAMMA

Luogo e data svolgimento: Savona, 28/11/2021. Tipologia gara: 5 km circa di percorso cittadino. Partenza gara: ore 9.35 da Via Paleocapa (in corrispondenza dell’incrocio con Corso Italia) Arrivo: Piazza Calabresi (zona Darsena)

Area Iscrizioni: Piazza Sisto IV di fronte al Palazzo Comunale – venerdì dalle ore 13.30 alle ore 18.45, sabato dalle ore 10.00 alle ore 18.45 e domenica dalle 7.00 alle 8.45 (per iscrizione - ritiro pettorale e pacco gara) ​

Per la quota e la modalità di iscrizione, premiazioni e molto altro si può consultare il sito www.savonahalfmarathon.it