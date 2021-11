Finale, il 12 novembre è sempre nel ricordo del maresciallo capo Daniele Ghione(FOTO)

Un pensiero da lontano con un minuto di raccoglimento da parte dei cittadini, invitati al ricordo a distanza per contenere l'epidemia da coronavirus, e poche persone davanti al monumento nei giardini a lui dedicati.

Così la città di Finale Ligure ha voluto commemorare il diciottesimo anniversario dalla scomparsa del Maresciallo Capo dei carabinieri Daniele Ghione, vittima il 12 novembre 2003 di un attentato terroristico in Iraq, presso la base di Nassiriya.

Una mattinata sviluppatasi in tre fasi, con la messa in suffragio nella basilica di San Giovanni Battista, il saluto come detto al monumento con la deposizione di una corona di fiori e una visita al cimitero dove riposa il carabiniere finalese deceduto.

Alle celebrazioni hanno preso parte, oltre ai familiari, le autorità civili e militari cittadine finalesi e non solo, oltre a una rappresentanza dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Finale, al gruppo Alpini e ai paracadutisti.