Hobbyking: droni con riconoscimento facciale, non sono fantasia

Il progetto è stato portato avanti da una società israeliana – la AnyVision – che ha scelto di fare un passo in avanti verso un futuro ultra tecnologico. Adottare la tecnologia del riconoscimento facciale ai droni è di certo una novità importante, che, sì, forse può persino spaventare o generare confusione. La startup israeliana, che è stata finanziata in precedenza da Microsoft, ha brevettato i primi modelli di droni con riconoscimento facciale: l’identificazione biometrica dall’aria avrà indubbiamente un ruolo decisivo nel prossimo futuro, soprattutto per quanto concerne il settore della sicurezza.

Cosa sono i droni con riconoscimento facciale?

Il brevetto del drone con riconoscimento facciale presentato in America da AnyVision ha generato curiosità e inevitabile scalpore, soprattutto dai movimenti attivisti. Come funziona questo prototipo? Che cosa offre nello specifico? La tecnologia del drone va a sfruttare la migliore angolazione possibile per scattare una foto per poi compararla con un database di volti: il processo di acquisizione è incredibilmente preciso. Nel caso in cui per esempio l’immagine confrontabile non sia all’altezza, viene rifatta in seguito, fino a ottenere lo scatto perfetto.

Naturalmente, un drone simile non sarà destinato in alcun modo alla tecnologia di tutti i giorni, ma sarà implementato più che altro nel settore della sicurezza. Alcuni hanno anche avanzato l’ipotesi che possano servire per le consegne: secondo le prime indiscrezioni, in effetti, il colosso di Jeff Bezos, Amazon, potrebbe aver già brevettato una tecnologia simile per ottimizzare i tempi di consegna. In futuro, dunque, potrebbe essere sfruttata una flotta di droni per le consegne. No, non è nessuna fantasia o fantascienza, ma l’inevitabile progresso.

A cosa servono i droni: non solo hobbistica

Al momento siamo abituati a pensare ai droni come dispositivi volanti che ci permettono di scattare delle foto durante le vacanze, o di eseguire delle riprese aeree particolarmente ardite. Ed è vero, è un dispositivo che va a giocare molto con la creatività e la fantasia, ma è altresì assodato che ci troviamo di fronte a un prodotto dalle molteplici potenzialità, ormai in uso in svariati settori, che tuttavia è sottoposto a norme europee molto ferree .

I droni vengono in ogni caso utilizzati anche dai campi di edilizia e ingegneria, grazie alla tecnologia offerta. Alcuni casi molto diffusi riguardano la possibilità di ricorrere ai droni per il controllo delle strutture o infrastrutture. In alcuni casi, però, sono essenziali, soprattutto quando bisogna effettuare un sopralluogo in un edificio pericolante: rendono i lavori maggiormente sicuri, limitando i rischi per gli operai.

Il mondo dei droni è piuttosto vasto. Sin dai primi modelli in commercio ci siamo trovati di fronte a una tecnologia potenzialmente immensa, ed è il motivo per cui sono stati numerosi i settori interessati a investire sul prodotto.

Tra gli altri vantaggi della piattaforma, tuttavia, troviamo anche numerose recensioni di modelli di drone in commercio: sincere e trasparenti, ricche di dettagli e caratteristiche, possono essere un ottimo modo per comprendere quale drone acquistare. Infine, il sito è ricco di componentistica per drone, per chiunque voglia mettersi in gioco e provare a realizzarne uno in casa.