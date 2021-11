Alassio in lutto per la scomparsa di Valentino «Pinuccio» Parolini, ex direttore della nettezza urbana comunale e poi impiegato all’ufficio appalti e verde pubblico.

Aveva 72 anni, figura storica per il comune alassino, è stato stroncato da un infarto.

Il funerale verrà celebrato martedì 16 novembre alle 15,00 nella chiesa di Santa Maria Immacolata di Alassio.