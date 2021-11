Le riprese di "Mondi Paralleli, prigionieri del tempo" trasformano Zuccarello nella Londra del 1800 (FOTO)

Ultime settimane di produzione per "Mondi Paralleli, prigionieri del tempo", il lungometraggio della "D&E Animation". Questo fine settimana è stata la volta di Zuccarello, nel savonese, uno dei borghi più belli della Liguria che ha fatto da cornice alle scene ambientate nella Londra di fine 1800. Le vie del paese sono state letteralmente trasformate in un quartiere londinese dell'epoca, dove è stata riprodotta fedelmente la nebbia tipica e ogni dettaglio.

Ma di cosa parla "Mondi Paralleli"? Ce lo racconta direttamente l'autore (Dario Rigliaco). "E' un'avventura parallela, proprio come da titolo. Le avventure di Harry, Albert e Clara si intrecceranno tra due epoche, tra una Londra ai tempi di Jack lo Squartatore e una Genova fiorente del 1300. I viaggiatori del tempo di questo film riusciranno a decifrare una mappa che li condurrà in un vero e proprio 'wormhole', una specie di cunicolo spazio-temporale, dove è possibile attraversare spazio e tempo in contemporanea. Questo gli permetterà di vivere un qualcosa di incredibile, mentre qualcuno gli continuerà a dare la caccia, fino a quanto non scopriranno la vera identità del loro nemico".