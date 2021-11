Il primo token UEDC "arabo" è il prossimo token rialzista o una truffa digitale?

Con l'arrivo di nuovi token sul mercato ogni giorno, il numero di offerte nella classe di asset continua a crescere, indipendentemente dal fatto che la capitalizzazione di mercato complessiva aumenti o diminuisca. La frenesia speculativa creata da Bitcoin, Ethereum e una miriade di altri token sta portando sul mercato nuove criptovalute con una serie di utilità. Il successo genera sempre imitazione.

La Cina sta attualmente lavorando al beta testing di uno yuan digitale. Non passerà molto tempo prima che altri governi leader facciano il grande passo, con dollari digitali, euro, sterline, yen e molti altri mezzi di scambio che colpiscono il mercato.

Mentre i governi emetteranno token, è probabile che ci siano imitatori che pretendono di essere "monete stabili" che tracciano i valori delle valute ufficiali del governo. Tether (USDT) è un esempio in quanto segue il valore del dollaro USA e viene scambiato alla parità, ma è tutt'altro che una valuta digitale autorizzata dal governo degli Stati Uniti.

I regolatori stanno considerando di reprimere le "monete stabili" come Tether. Tuttavia, l'USDT ha raggiunto un'impressionante massa critica poiché rappresenta la quarta criptovaluta con una capitalizzazione di mercato di 73,5 miliardi di dollari all'11 novembre.

La scorsa settimana è entrata in scena la moneta decentralizzata degli Emirati Arabi Uniti (UEDC). La valuta ufficiale degli Emirati Arabi Uniti è il dirham, scambiato a 0,27 contro il dollaro USA. L'11 novembre ogni dollaro USA valeva 3,67 dirham. Non è ancora chiaro però se l'UEDC sia promosso dal Paese sovrano. Detto questo, la giuria è ancora indecisa se l'UEDC sia un altro token rivoluzionario ed evolutivo o una trappola che finirà nella pattumiera delle criptovalute, che possono essere negoziate tramite Bitcoin Code app.

Il numero di token continua a crescere

Il mercato rialzista delle criptovalute è continuato a crescere nelle ultime settimane, alimentato da Bitcoin, Ethereum e molte altre criptovalute che hanno raggiunto nuovi record. Il cielo sembra essere il limite per la classe di asset, che si sta avvicinando a una capitalizzazione di mercato di 3 trilioni di dollari. Alla fine del 2020, 8.153 token diversi popolavano la classe di attivi. Il 9 novembre, il numero era pari a 13.877 e ha registrato un aumento di oltre il 70% nel 2021.

Bitcoin, Ethereum e centinaia di altre criptovalute possono essere nuovi mezzi di scambio, ma ci sono anche valute digitali meme e non poche truffe che popolano la classe di attività. Gli investitori devono stare attenti alle numerose potenziali frodi che prosperano grazie ai rendimenti significativi del mercato delle criptovalute.

Il mercato rialzista delle criptovalute crea un terreno fertile per i truffatori. Molti dei token in circolazione finiranno come collettori di polvere nei portafogli dei computer. Tuttavia, i sistemi di pompaggio e scarico potrebbero trarre vantaggio da una serie di partecipanti al mercato prima che finiscano in una nuvola di polvere.

"Esperti del settore" in Medio Oriente

Il 7 ottobre è nata un'altra criptovaluta. Descritta come:

"Cryptovaluta open source, peer-to-peer, anonima creata sull'eccellente Binance Smart Chain e accuratamente sviluppata da esperti del settore con sede in Medio Oriente".

Grammatica a parte, la moneta decentralizzata degli Emirati Arabi Uniti (UEDC) è una new entry nella classe di attività.

La prima "criptovaluta decentralizzata araba"

Il white paper della criptovaluta afferma:

“La fornitura totale è di soli 20 milioni, il che la rende un enorme potenziale per un aumento astronomico del valore dei prezzi, rendendo gli investitori tonnellate di profitti scambiando e detenendo UEDC. Oltre agli Emirati Arabi Uniti, le criptovalute sono state bandite a titolo definitivo in Algeria, Iraq, Marocco e Libia. La Giordania ha messo in guardia il pubblico dall'uso di bitcoin. Anche dove è in vigore un divieto, i post su Internet suggeriscono che le persone spesso trasgrediscono la legge... Il Kuwait non riconosce le criptovalute per le transazioni commerciali ufficiali e proibisce al settore bancario e alle società controllate dallo stato di commerciarle".

Il documento prosegue affermando che Kuwait e Libano, che hanno emesso una serie simile di avvertimenti e restrizioni, prevedono entrambi di implementare le proprie valute digitali.

Nessun commento dagli Emirati Arabi Uniti

Ad oggi, dagli Emirati Arabi Uniti non c'è stata assolutamente alcuna notizia sul nuovo token che porta il suo nome.

A parte il nome, l'associazione più vicina che il token ha con il Medio Oriente sembra essere l'immagine di un cammello nel logo.

Nel frattempo, a partire dal 9 novembre, UEDC è stata classificata come la 3.968 criptovaluta leader su CoinMarketCap. Il grado lo pone al di sopra di oltre 10.200 altre criptovalute che fluttuano nel cyberspazio.