Savona, successo per la prima tappa del Minibasket Challenge Libertas Liguria

Si è svolta al Palazzetto dello Sport di Savona, la prima tappa del Minibasket Challenge organizzato da Libertas Liguria Pallacanestro.

Vi hanno preso parte 55 bambini, dagli 8 agli 11 anni, nelle categorie Scoiattoli e Libellule, Aquilotti e Gazzelle, delle ASD Cestistica Savonese, Come una Volta Albissola Marina, Finale Basket Club e Pallacanestro Garassini Loano

È stato un pomeriggio di puro e semplice divertimento che ha certamente alimentato la passione per la pallacanestro dimostrata dai 55 giovanissimi cestisti, coltivata dai loro Istruttori, Valerio Valle e Ilaria Napoli (Cestistica Savonese.), Emanuele Campisi (P. Loano Garassini.), Ursula Cianciaruso e Tiziana Tobia ( Come una volta Pallacanestro Albissola Marina ), Stefania Zunino( Finale Basket Club).

I bambini, suddivisi in 14 squadre nell’ arco di tre ore, hanno giocato partite 3 contro 3, della durata ognuna di 5 minuti continuati, sui due campi allestiti nel rettangolo di gioco.

Per tutti, giocatori, istruttori, dirigenti e per il pubblico intervenuto, seppur ridotto per le conosciute restrizioni Covid, è stato un pomeriggio all'insegna del benessere psicofisico di tutti i partecipanti, sia i più esperti sia chi ha iniziato a giocare da poche settimane e che oltre alla medaglia al collo, sono tornati a casa con il sorriso e la voglia di continuare a giocare a Pallacanestro.