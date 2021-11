Il nuovo Hennebique in un plastico del silos dopo gli interventi di recupero e valorizzazione

Il nuovo Hennebique protagonista nella sala della Trasparenza di Regione Liguria: da oggi infatti all’interno dello spazio al pianoterra della sede di piazza De Ferrari a Genova è esposto un plastico che rappresenta l’aspetto che lo storico silos granaio avrà dopo gli interventi di recupero e riqualificazione.



Grazie ad un investimento di cento milioni di euro gli oltre quarantamila metri quadrati della struttura in stile liberty, realizzata nel porto di Genova tra il 1899 e il 1901, primo edificio in Italia costruito utilizzando il brevetto del calcestruzzo armato a vista, verranno convertiti in strutture ricettive, uffici e servizi dedicati alle attività crocieristiche. Il plastico è stato svelato al pubblico in occasione dell’apertura del cantiere l'8 novembre 2021; l'avvio della costruzione è previsto nei primi mesi del 2022 e il termine dell’opera entro il 2023.



“Quello del recupero e della valorizzazione dell’Hennebique è un progetto strategico per la città di Genova e per tutta la Liguria, – commenta il presidente regionale Giovanni Toti - un progetto condiviso e voluto da tutte le istituzioni coinvolte, frutto di una collaborazione costante con il solo obiettivo di arrivare, dopo troppo tempo, al rilancio e alla riqualificazione di uno dei luoghi più significativi del fronte mare di Genova. L’Hennebique è un edifico di straordinario valore storico, situato in un punto nevralgico della città. Riqualificando lo storico silos non solo si danno nuove e concrete opportunità di lavoro e sviluppo alla città, ma si inserisce un tassello fondamentale nel grande piano di rigenerazione del fronte mare della città, in continuità con i lavori che sono in corso sul waterfront di levante”.