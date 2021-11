Auto sbanda, conducente rimane incastrato: soccorso persona a Savona (FOTO)

Nella mattinata odierna la sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco ha ricevuto una chiamata di soccorso per una persona rimasta incastrata sotto un'autovettura. L'incidente si è verificato in via Ranco a Savona. Pare che il conducente abbia perso il controllo del veicolo per cause ancora in via di accertamento.

Immediato è scattato l'allarme. Sul posto è intervenuta la squadra 11 della centrale con il supporto in via preventiva della 11R con l'autogrù. Dopo aver alzato il veicolo mediante l'utilizzo dei cuscini di sollevamento 'Vetter', i vigili del fuoco hanno provveduto all'estrazione della persona bloccata, spinalizzandola con l'aiuto dei sanitari.

Dopo le prime cure, la persona rimasta miracolosamente illesa, è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Una volta completato il soccorso, i pompieri si sono adoperati alla rimozione del veicolo grazie all'impiego del sistema 'Tirfor', un verricello manuale in dotazione assieme all'argano elettrico installato sul mezzo di servizio.