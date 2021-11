Due incidenti in autostrada e lunghe code in A10 e A12

Disagi questo lunedì mattina per gli automobilisti genovesi costretti in coda per due incidenti in autostrada, in A10, tra Pegli e Aeroporto e in A12 tra Rapallo e Chiavari. Il traffico ha subito rallentamenti con code fino a tre chilometri.



Fortunatamente le persone coinvolte negli incidenti non hanno riportato seri danni e sono state trasportate in ospedale in codice giallo.