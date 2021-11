Incidente in A10, oltre 10 km di coda da Spotorno verso Genova

AGGIORNAMENTO : Alle ore 18 circa sull’autostrada A10 Genova – Savona è stato risolto l'incidente, avvenuto in precedenza nel tratto compreso tra Savona e Albisola in direzione Genova, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti in corrispondenza di uno scambio di carreggiata, correttamente installato e segnalato, al km 41.

Attualmente sul luogo dell’evento si registrano 9 km di coda in direzione Savona e 3 km di coda in direzione Genova. Ai soli veicoli leggeri diretti verso Savona, si consiglia di uscire a Varazze e percorrere la S.S.1 “Aurelia” per raggiungere Savona.

In seguito alle operazioni di ripristino dell'incidente, si sono verificate pesanti ripercussioni sulla circolazione lungo la via Aurelia: traffico in tilt da Savona a Celle Ligure.

---

AGGIORNAMENTO ORE 17.10 : sono diventati 13 i km di coda lungo la A10 tra Feglino e Albisola in direzione Genova dopo l'incidente del primo pomeriggio. Autostrada dei Fiori sconsiglia di mettersi in marcia nel tratto autostradale tra Savona e Albisola in direzione del capoluogo regionale.

---

10 km di coda in direzione Savona, 4 km di coda in direzione Genova e traffico in transito attraverso un senso unico alternato a seguito di un incidente avvenuto nel pomeriggio intorno alle 14 sull’autostrada A10 Genova – Savona, nel tratto compreso tra Savona e Albisola in direzione Genova.

Il sinistro ha visto coinvolti due mezzi pesanti in corrispondenza di uno scambio carreggiata, correttamente installato e segnalato, al km 41.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia.

Ai soli veicoli leggeri diretti verso Savona, si consiglia di uscire a Varazze e percorrere la S.S.1 “Aurelia” per raggiungere Savona.

Code anche in direzione opposta, da Varazze verso Savona.