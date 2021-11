Incidente sulla linea ferroviaria nel ponente: ripresa la circolazione dei treni

È ripresa alle 13.10 la circolazione ferroviaria sulla linea Genova-Savona-Ventimiglia, sospesa dalle ore 12, tra le stazioni di Bordighera e Ventimiglia, per l’investimento di una persona nei pressi della città di confine.

Si è trattato di un migrante di circa 30 anni il quale, mentre tentava di attraversare la linea ferroviaria a ridosso del cavalcavia di Nervia, è stato investito dal treno Genova-Ventimiglia. Si tratta di una zona dove, solitamente, si muovono molti migranti che trovano anche riparo a ridosso dei binari.

Secondo le prime informazioni il giovane, risultato da subito cosciente, non sarebbe in pericolo di vita, anche grazie alla limitata velocità del treno in quel punto. Sul posto è prontamente intervenuto il personale medico del 118 con i volontari della Croce Verde, i Vigili del Fuoco, un’ambulanza della Croce Azzurra e gli agenti della Polizia Ferroviaria.

La vittima dell'incidente è stata trasportata con l’ausilio dell’elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure con traumi su varie parti del corpo.

Lo stop è stato necessario per consentire alle Autorità competenti l’intervento e i rilievi di rito. Coinvolti quattro treni (un Intercity e tre regionali) che hanno subito ritardi.