Smottamento in via alla Strà a Savona: intervento dei Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco, nel pomeriggio odierno, per uno smottamento (secondo quanto riferito non particolarmente importante) in via alla Strà a Savona.

Un intervento che si è reso necessario in seguito alle precipitazioni delle ultime ore che, già da stamane, hanno provocato disagi in diverse zone della nostra provincia.

Problematiche dunque legate al maltempo che in Liguria proseguirà domani con venti da nord, 50-60km/h sul centro ponente della regione con locali rinforzi e raffiche di burrasca; venti localmente forti sulle restanti zone.

Dopodomani, mercoledì 17 novembre, venti localmente forti da nord su genovesato e savonese.