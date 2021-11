Andora, che successo a Friburgo! Record di degustazioni a "Plaza Culinaria" (FOTO)

800 porzioni di trofie al pesto date in degustazione, 1200 assaggi di prodotti del territorio fra pesto, olio extravergine d'oliva e prodotti a base di Cipolla Belendina. Almeno 5000 le persone che hanno visitato lo stand, che hanno interagito in tedesco e alle quali è stato distribuito materiale informativo su Andora. È il bilancio in numeri della promozione realizzata dal Comune di Andora nello stand del Consolato Italiano a Friburgo alla Fiera internazionale Plaza Culinaria.

"C'è stato un interesse costante, superiore alle aspettative - conferma l'assessore al Bilancio , Fabio Nicolini che ha seguito l'organizzazione del progetto di concerto con il Console Italiano a Friburgo che domenica ha partecipato alle dimostrazioni, complimentandosi per i risultati raggiunti e confermando l'impegno del Consolato per la promozione delle aziende italiane in Germania- Ringraziamo il Console per la sua visita e soprattutto per la sua ospitalità".

"Se il nostro Comune ha potuto essere fra i protagonisti alla prestigiosa Fiera Plaza Culinaria è proprio grazie a un progetto di promozione delle eccellenze italiane voluto dal Consolato - ha aggiunto Nicolini - I tedeschi sono molto interessati ai nostri prodotti tipici. Alcuni ci hanno detto di conoscere il Ponente e che per loro il basilico è "profumo di vacanza". Abbiamo raccolto molte informazioni utili per capire i loro interessi e costruire un'offerta turistica enogastronomica dedicata. Ringrazio la Pro Loco per la preziosa collaborazione data al Comune per l'attività di promozione in lingua tedesca e mi congratulo con la C.O.A. per l'allestimento dello stand e le dimostrazioni realizzate di concerto con il Consolato".