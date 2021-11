"Con Me", il nuovo singolo del giovane rapper savonese Krifal

"Con Me": un mantra, un inno, un appiglio e per molti giovani, cresciuti in situazioni complesse, quasi un dogma, un pilastro che, sviluppatosi sulle fondamenta di quel “tutto” sorto dal “niente” , come un fiore sbocciato nel deserto, si fonde alla consapevolezza, prematuramente adulta, che nella vita occorre imparare a contare solo su stessi, diventando uno scettro, una corazza, un’armatura intangibile ma al tempo stesso austera ed ingente, impermeabile agli attacchi degli altri, ma anche ai loro sentimenti.

Ed è proprio “Con Me” il titolo che il giovanissimo e brillante Krifal, tra le migliori promesse della nuova scena italiana, ha scelto per il suo nuovo singolo, un brano intimo e personale, che spogliato da futili cliché e racconti distanti dall’esperienza diretta, colpisce sin dal primo ascolto per immediatezza e spontaneità, evidenziando una capacità autorale di raro riscontro, un’impronta stilistica fortemente riconoscibile ed un’urgenza espressiva autentica e cristallina.

Scritto dallo stesso Krifal, al secolo Leonardo Termini, e prodotto dall’attento e minuzioso lavoro del BFX Studio di Savona, “Con Me” (Red Owl Records/Visory Records) è un viaggio a ritroso in sé stessi e in chi ci circonda, una suggestiva escursione tra barre intrise di verità e risolutezza e sonorità attualissime, sfumate da quel velo di malinconia che ben si accorda ad un testo denso di desiderio di rinascita; rime sincere e sentite, vestite da un abito sonoro cucito ad hoc con elementi d’Oltreoceano e ritmi tipicamente nostrani, per un risultato accattivante e fresco, ma al tempo stesso vicino alla cultura musicale italiana.

In una lettera a cuore aperto, una dichiarazione al se stesso di domani messa nero su bianco, il Krifal di oggi guarda a volto scoperto il suo lato cupo e nostalgico - "faccio un sorriso, ma rimango triste" - facendo leva sulle sue inclinazioni e capacità - "dentro di me ho una penna che tinge" -, per alleggerirsi di quella corazza iniziale - "serve una goccia d'amore" e guardare al futuro con grinta e determinazione - "Se non trovi la via, ti porterà via la tua energia. Per rifarla mia butterò via la malinconia" -.

"'Con Me' – dichiara l’artista – è un brano che rappresenta un percorso all'interno delle persone, un pezzo che vuole scavare a fondo per trovare le parti più buie, analizzandole e facendo emergere quelle luminose. 'Con Me' è questo, la rinascita dal male".

Una rinascita che per essere tale deve partire dalla presa di consapevolezza che in ciascuno di noi abitano zone d’ombra, sentimenti, emozioni e pensieri contrastanti che non vanno ignorati, ma analizzati e compresi per far si che ogni fascio di luce che ci attraversa ci spinga a migliorarci, avvicinandoci sempre di più alla versione migliore di noi, a ciò che vogliamo diventare, facendo sì che quel “Con Me”, l’unica convivenza dal quale non ci è concesso fuggire, diventi piacevole ed armoniosa, per noi stessi, ma anche per coloro che, posata l’armatura, possiamo rendere partecipi di un percorso che, camminato insieme, arricchisce ciascun viaggiatore.

Biografia. Krifal, pseudonimo di Leonardo Termini, è un rapper e cantautore savonese classe 2003. Si avvicina alla musica da giovanissimo, anche grazie ai suoi genitori, entrambi musicisti. Lontano da etichette e classificazioni, non ha un genere di riferimento, perché considera la musica stessa il miglior genere in cui collocarsi, anche se è da sempre appassionato e vicino alla cultura Hip Hop e alla musica Rap, sia nazionale che d’Oltreoceano. A soli 12 anni, grazie al fortuito incontro con un amico d’infanzia, Krifal crea il collettivo Zenit’s Music, iniziando a scrivere i suoi primi testi. L’amore per la scrittura, unito ad un’urgenza espressiva di raro riscontro e ad un’inclinazione naturale per la narrazione emozionale, lo porta ad elaborare testi sempre più introspettivi e di impatto, che giungono all’ascoltatore con autentica immediatezza, tra la delicatezza di una poesia e l’intensità ed il vigore tipici del rap; in punta di piedi, ma dritti e diretti al cuore. Nel 2020, Krifal firma il suo primo contratto discografico con la Red Owl Records, sublabel di Visory Records, una realtà dinamica e professionale, sempre attenta ai nuovi talenti, con cui pubblica una serie di fortunati singoli che evidenziano la sua ecletticità e la sua capacità di trasporre in musica il proprio vissuto, presentandolo al pubblico con un’impronta stilistica fortemente riconoscibile e con una sincerità tipica di un animo sensibile, tratti distintivi dei suoi brani e del suo percorso che, supportati da un flow scorrevole, da una finezza compositiva e da un’abilità autorale uniche, lo rendono una delle migliori promesse del nuovo rap-game italiano.