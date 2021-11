Prestazioni sanitarie, Toti: “Non c’è da stupirsi, regolamentare tempistiche e modalità delle prestazioni affinché siano omogenee”

“C’è sempre stata una regolamentazione di tempistiche e di modalità di approccio dei singoli esami. Sono procedure standard e Alisa serve esattamente a questo, a garantire a tutti i liguri prestazioni omogenee, tempi omogenei e qualità omogenea. Mi stupisce francamente che qualcuno si stupisca, significa che in questa regione tanti non hanno ancora imparato che magari dare una mano invece di criticare l’incriticabile può essere un aiuto per tutti”. Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti, in merito alla polemica sollevata dalla minoranza.

“I tempi erano stati allungati – ricorda Toti - perché, evidentemente, tenevano conto delle necessità del Covid con tutte le misure di protezione necessarie. Oggi, per quanto possibile in questo momento di luci e ombre del Covid, stiamo cercando di tornare ad implementare la capacità diagnostica di ogni nostro macchinario e di ogni sala”.