Covid, in Liguria il contagio è cresciuto dell'88% in una settimana

La Liguria, escluse le due piccole regioni Valle d'Aosta e Molise, è quella che nell'ultima settimana ha fatto registrare il maggior numero di casi covid. Il dato è stato fornito dal ministero della salute, ed è riportato nel report settimanale sull'epidemia, la cui incidenza torna a crescere.



Nella nostra regione si registra un +88%; i casi salgono da 707 a 1334, un aumento di 627 contagi in sette giorni. L'aumento ligure segue il trend in rialzo a livello nazionale, che si attesta al 42,1%. Tra le grandi regioni aumenta anche la Lombardia (+58%).



Rispetto alla scorsa settimana si registra comunque un numero minore di ospedalizzati e un aumento dei tamponi. Al momento nessuna delle regioni è a rischio zona gialla, l'occupazione dei posti letto ordinari non supera il 15% e quello dei posti in terapia intensiva non arriva alla soglia del 10%.



L'aumento dei contagi però preoccupa il governo che in vista del Natale starebbe valutando l'ipotesi di nuove restrizioni. Si parla di possibilità di obbligo vaccinale e limitazioni sui viaggi. "La curva del contagio delle prossime settimane non è già scritta, dipende dai comportamenti degli italiani, la cui stragrande maggioranza nelle situazioni critiche si è sempre fatto trovare pronta", ha detto ieri sera a 'Che tempo che fa' il ministro della salute Roberto Speranza, che ha ribadito l'importanza della vaccinazione, invitando gli italiani ad aderire alla campagna per la terza dose.