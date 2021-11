Cengio: una folla commossa per l'ultimo saluto ad Angelo Santin, ex comandante dei carabinieri e allenatore di calcio (FOTO)

Grande commozione a Cengio per l'ultimo saluto al luogotenente carica speciale dei carabinieri in congedo Angelo Santin, ex comandante della stazione locale e allenatore di calcio, mancato nei giorni scorsi all'età di 57 anni.

I funerali si sono tenuti questa mattina presso la chiesa parrocchiale San Giuseppe. Tutta l'amministrazione comunale, assieme ad amici, ex colleghi e associazioni del territorio, si è stretta attorno alla famiglia colpita da questo profondo dolore.

Una vita passata nell'Arma dei carabinieri. Originario di Padova, ma cresciuto a Torino, Santin era arrivato in Val Bormida nel 1990 come comandante della stazione di Carcare. Nel 1993 era entrato nel nucleo radiomobile prima di diventare il comandante della stazione di Cengio, incarico mantenuto sino alla pensione, dal 1994 al 2020. Una carriera ricca di riconoscimenti, come la medaglia d’argento al valore civile e 'Cavaliere della Repubblica'.

Lo sport e in particolare il calcio tra le sue passioni: ha diretto numerose squadre giovanili a Bragno e Cairo Montenotte. Negli ultimi anni aveva legato il suo nome alla società del suo paese, ossia l'U.S.D. Cengio 1929. Quest'anno in tandem con Luigi Fedele allenava la formazione degli allievi.