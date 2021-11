Coronavirus, nelle ultime 24 ore impennata di contagi in Liguria

Impennata di contagi ma tasso di positività stazionario in Liguria nel classico bollettino quotidiano sul Covid-19. Sono infatti 219 i nuovi positivi comunicati quest'oggi, a fronte di 4.114 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai quali 14.577 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 18,78 pari al 5,3%.

Si precisa che nei dati odierni sono state allineate 45 positività, derivanti dalle verifiche in corso in merito ai problemi tecnici-informatici dei flussi tamponi verso Alisa, relative ai giorni 12 e 13 novembre. Pertanto, l’incremento di casi positivi odierni è pari a 174.

Sono 58 i nuovi positivi nell'imperiese, rispetto ai 51 del savonese, ai 71 di Genova e i 38 di Spezia. Su base regionale lieve aumento dei ricoveri.

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 1.762.597 (+4.114)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.065.764 (+14.577)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 117.695 (+219)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 3.663 (+71)

Casi per provincia di residenza

Imperia 454 (+31)

Savona 498 (+9)

Genova 1.747 (+30)

La Spezia 780 (-11)

Residenti fuori regione o estero 53 (+2)

Altro o in fase di verifica 131 (+10)

Totale 3.663 (+71)

Ospedalizzati: 118 (+8); 11 (+3) in terapia intensiva

Asl 1 - 22 (+2); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 23 (+3); 1 (+1) in terapia intensiva

San Martino - 23 (+2); 4 (+4) in terapia intensiva

Galliera - 25 (+1); 2 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 2 (+1); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 12 (+1); 1 (+1) nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 11 (-2); 2 (-1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 2.184 (+53)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 109.591 (+148)

Deceduti: 4.441 (-)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 684 (-97)

Asl 2 - 703 (+153)

Asl 3 - 512 (+16)

Asl 4 - 451 (-46)

Asl 5 - 537 (+3)

Totale - 2.887 (+29)

Dati vaccinazioni 16/11/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.547.001

Somministrati: 2.358.647

Percentuale: 93%