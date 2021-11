E' uscito il brano 'Un cuore solo' del cantautore Andrea Giraudo - un inno dedicato al Torino F.C. (Video)

“Un cuore solo" è il nuovo brano del cantautore cuneese Andrea Giraudo dedicato al Torino Football Club, una squadra che ha fatto la storia del calcio italiano tra leggenda e realtà.

Un Inno rivolto anche a tutta la tifoseria granata che mette il suo cuore nel pallone e piange e ride insieme al Torino FC.

"Il Toro è da sempre stato nel mio cuore - ci ha confidato Andrea Giraudo - questo brano racchiude la passione e la fede calcistica che si incontrano anche nel video omonimo, attraverso lo sguardo dei giovani protagonisti. Una passione che muove il popolo granata, erede di una stirpe di Campioni indimenticabili, di 5 scudetti consecutivi e di vittorie internazionali, a credere in un futuro migliore".

Per il compositore e pianista cuneese la musica è il mezzo più efficace per favorire la comunicazione, l’aggregazione e l’integrazione fra le persone anche in ambito sportivo. A breve riprenderà il tour teatrale legato all'album "Stare bene".

Nella sua ventennale carriera ha collaborato con Tony Esposito e ha partecipato con successo a diverse manifestazioni, ottenendo ottimi riscontri.

Nella stagione 2019/2020 ha suonato in luoghi simbolo della canzone di qualità: il Bravo Caffè club di Bologna, l'Arena Live Festival di Cuneo a fianco di Dario Ballantini, l’ Arciliuto e il live club “Na Cosetta” di Roma accompagnato alle percussioni da Tony Esposito.

Le prossime date del suo tour teatrale, accompagnato dalle percussioni di Fabrizio Casciola, saranno il 4 dicembre a Bra al Teatro del Poi e l’11 dicembre al Teatro Borelli di Boves (Cn). Nella data del 4 dicembre interverrà come moderatore il giornalista granata e critico musicale Gino Strippoli.