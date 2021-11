La scuola non torna alla Dad, Bianchi: "Il 95% del personale è vaccinato, oggi siamo in sicurezza"

Il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, a Genova questa mattina per il salone Orientamenti, rassicura sul proseguimento della didattica in presenza, in un ambiente, quello scolastico, in cui la stragrande maggioranza del personale, ma anche degli alunni, è vaccinata.



“Noi ricordiamo – ha detto il ministro - che la scuola oggi è in sicurezza. Il 95% del personale ha fatto la prima dose e il 92 ha fatto la seconda e stiamo andando a grandi passi sulla terza. I ragazzi tra i 16 e i 19 anni sono sopra all’84%, siamo cioè in una situazione di grande protezione. I ragazzi però devono fare uno sforzo nel pomeriggio, avete visto che con le autorità sanitarie, anche locali, abbiamo fatto protocolli per il controllo, noi stiamo controllando la situazione minuto per minuto”.



Che maturità sarà?



“Stiamo lavorando attentamente, abbiamo dei ragazzi che due anni fa facevano la terza, siamo molto attenti alle loro richieste, abbiamo molta attenzione di quanto ci dicono i docenti, stiamo lavorando e quanto prima faremo in modo di preparare al meglio gli esami di quest’anno. Gli anni scorsi, sembrava impossibile ma li abbiamo fatti tutti in presenza”.



Sugli Orientamenti: “Sapete che l’orientamento è uno degli elementi per noi fondamentali, è una delle riforme cruciali del Pnrr. A Genova abbiamo uno dei saloni più importanti, che non vuol dire soltanto l’ultimo anno, ma accompagnare i ragazzi dalle scuole medie in percorsi di vita che illustrino loro non soltanto i mestieri che sono stati, ma anche i mestieri che si aprono nel futuro”.



Sul possibile ritorno alla Dad, infine il ministro esclude l’ipotesi: “Stiamo lavorando tutti assieme per avere il controllo della situazione e permettere ai ragazzi di vivere un anno sereno, abbiamo aperto quest’anno, ci lavoravamo da febbraio e stiamo continuando a lavorare con tutti per continuare a garantire un anno sereno in presenza”.