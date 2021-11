Liguria in zona gialla? Toti: "Non sono preoccupato, ma misure valgano per non vaccinati"

“Abbiamo bisogno che il Paese vada avanti, non vorrei sentir parlare di richiusure come qualcuno tra le righe vuole far passare. Se qualcuno deve essere convinto sono coloro che non si sono vaccinati, se le misure devono essere prese devono essere per i non vaccinati, non certo per chi ha fatto fino in fondo il suo dovere”. Lo ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti questa mattina a margine della presentazione del salone Orientamenti.





La Liguria, per l’aumento dei contagi rischia la zona gialla, Toti sul punto commenta: “Tutti rischiamo in questo Paese, ero al telefono con Fedriga pochi minuti fa, l’incidenza è alta in molte parti del Paese, i nostri ospedali sono ancora significativamente vuoti, quindi non vi è alcuna emergenza nella nostra regione e non sono preoccupato, sono attento e prudente. In ogni caso quello che deve essere chiaro a tutti è che chiederemo come regioni che le misure restrittive legate alle fasce di colore, se devono valere per qualcuno valgano per le persone che non hanno fatto il vaccino e non per le persone che lo hanno correttamente fatto”.